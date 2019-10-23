陳帆：開放政府停車場空置車位資訊　料3至4內全面發放

香港泊車位長期短缺，空置車位的資訊又被批評欠透明。運輸及房屋局局長陳帆今日（23日）於立法會表示，政府將在新的停車場管理合約中，加入新規定，要求發放空置泊車位資訊，預料3至4年內，政府停車場會全面發放相關資訊。 另外，昨日（22日）申訴專員公訴發表報告，批評電動車配套不足，其中停車場的充電泊位不足，又常被非電動車霸佔。陳帆表示，會跟進發放政府停車場的充電泊位資訊。

陳帆回應議員口頭質詢，表示運輸署已與其他政府部門舉行會議，協助發放空置泊車位數據，當中政府產業署、房屋署、康文署已採取措施，在新訂立的停車場管理合約中，加入新規定，要求停車場營辦商發放空車位資訊。他續指，隨着有關合約逐步更新，預計所有政府停車場的空車位資訊，可於3至4年內全面發放。

至於私人短期租約停車場，陳帆指地政總署於2018年中，已在新訂立的租約中加入條款，要求營辦商必須提供空車位資訊，相關租約會落續取代舊有租約，預料將會愈來愈多短期租約停車場提供空置車位資訊。

旅遊界立法會議員姚思榮問到，會否提供充電泊車位的空置資訊。陳帆表示，運輸署將相關泊車位設於接近停車場收費站位置，方便職員管理，但由於香港泊車位短缺，當停車場接近爆滿，又只餘下充電位時，卻又不能拒絕非電動車內進。他續稱，會跟進發放充電泊位空置情況的資訊。