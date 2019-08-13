屯門黃金海岸驚現女士人肉霸錶位　網民鬧爆超自私：照泊埋去啦

假日泊車絕對是一大難題，千辛萬苦找到車位卻不能泊，難免令人沮喪。最近有網民到屯門黃金海岸時，發現一女士在停車場竟人肉霸車位，更阻止其他司機使用該車位，令樓主相當不滿。不少網民留言批評過份，「大家都揸車嘅，點解仲要做埋人肉霸位呢啲老土嘢」。

有網民近日到屯門黃金海岸，在停車場等候泊車期間，發現有外籍女士「人肉霸錶位」。（fb群組「馬路的士討論區」圖片）

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有網民前日（11日）在facebook群組「馬路的士討論區」上載相片，指當日下午4時45分到達屯門黃金海岸，在泳灘附近尋找車位時，發現一名穿白色連身裙的外籍女士竟「人肉霸錶位」，其間不停到處張望，似乎在等待相熟車輛駛入，並擔心車位被其他司機使用。

樓主表示，當時目擊到有司機嘗試前去泊車，但該外籍女士即上前開聲阻止，連樓主亦看不過眼：「人肉霸錶位真係可行？成場都係車，佢話唔畀人泊就唔畀，『好波』！」

外籍女的行為引起網民不滿：

不少網民留言批評女士行為超自私，更指應要出招阻止惡行，「畀我就一定打橫泊架車喺佢前面」、「打橫閘係出面，攬炒，我冇得泊你都冇、「車尾對住佢請食廢氣啦」、「叫佢以後都唔好走，永遠霸住個位」、「我會照倒車」。

（fb群組「馬路的士討論區」）