天文台下月舉辦天氣觀測課程　一文看清報名詳情

香港天文台將於12月舉辦天氣觀測課程，由經驗豐富的天文台氣象人員授課，教導學院基本的天氣觀測技巧和方法等。課程共有135個名額，今起（23日）接受市民報名，截止日期為11月21日，費用為每人140元。

課程將有兩節，分別在12月14日和12月21日舉行，上課地點分別為香港歷史博物館和天文台總部。圖為天文台總部。（資料圖片）

於天文台總部上課

課程將有兩節，分別在12月14日和12月21日舉行，上課地點分別為香港歷史博物館和天文台總部。觀測課程將分為講座和天氣觀測練習兩部分，並由經驗豐富的天文台氣象人員以廣東話主講，對天氣觀測有興趣的初學者便可以報名參加。

第一節 12月14日 香港歷史博物館演講廳 9:15-12:30 第二節 12月21日 香港天文台總部 9:15-12:30

課程內容包括基本天氣觀測技巧和方法，例如雲的觀測和分類。導師亦會介紹各種天氣現象和災害，並講解天氣圖、天氣雷達及衛星圖像的解讀方法，以及如何於天氣預報上應用天氣觀測技巧，以加深學員對天氣的認知，在天氣轉變時作適當的應對。此外，導師會向學員介紹「我的天文台」手機應用程式和天文台網頁內的天氣資訊，以及如何透過「社區天氣觀測計劃」平台分享天氣資訊。

有興趣的市民可經由天文台網站了解報名，或致電1878200透過傳真索取表格。