皇仁書院何鴻燊天文觀測站開幕　何超鳳：助學生探索星空

由「賭王」何鴻燊捐出164萬元，經翻新改建成的皇仁書院天文觀測站今（24日）開幕。何鴻燊女兒何超鳳及何超蕸、港大微生物學系講座教授袁國勇、皇仁書院校長梁路得，出席開幕儀式。 何超鳳指，父親曾表示在年少家中有經濟困難時，若非獲皇仁獎學金，難以完成中學課程。她又指，相信學生能透過探測站繼續探索星空的使命、對科學的啟迪。不過，何超鳳及何超蕸未有回應近日有關何鴻燊的健康傳聞便離去。

供皇仁校友及學生使用的何鴻燊天文觀測站今開幕。何超鳳於致辭時代表父親何鴻燊，指對一直以來協助計劃的人致謝。她憶述，父親曾表示在年少家中有經濟困難時，若非皇仁獎學金，難以完成中學課程。她認為，皇仁不只是名校，更是一間「平民名校」，助不同階層的學生接受教育機會。她指，父親本身熱愛天文科學，一直致力培訓人材，希望學生透過探測站繼續探索星空與科學的使命。

皇仁書院校長梁路得向何鴻燊表達謝意，指其在過去沒間斷回饋學校，是所有學生的典範。她又提到，皇仁天文學會是最早成立學會之一，希望天文觀測站能成為舊生聚會點、學生的課室及皇仁新地標。

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袁國勇、高永文齊出席： 袁國勇係「學術派」

港大微生物學系講座教授袁國勇、前食衞局局長高永文，兩人都是皇仁的天文學會成員，大談當年在皇仁觀星的日子。高永文笑言，當時袁是「學術派」，負責撰寫由學會出版的期刊，並管理學會的圖書庫；而他自己則負責吸引低年級學生入會，「喺個望遠鏡比佢哋睇吓幾靚」，又會籌備觀星團供同學參加。

皇仁舊生會早前獲校友兼永遠名譽會長何鴻燊捐出164萬元，將皇仁舊生會大潭獨木舟營地翻新，改建天文觀測站，供皇仁校友及學生到該處觀察天文現象，並借此推廣STEM（科學、科技、工程及數學）教育，讓同學在觀星時學習物理、天文知識。