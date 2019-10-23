機場48個可容貌識別自助閘口已運作　陳帆：提供暢順無縫體驗

科技帶來便利，但同樣潛在私隱問題，在反修例風波下，不少市民對容貌識別技術相當敏感。運輸及房屋局局長陳帆今日（23日）以書面回覆議員關於機場創新科技的質詢時，提到48個具備容貌識別技術的自助保安閘口，已於2019年6月，在機場一號客運大樓離港大堂保安檢查點投入運作，達致「進一步提供暢順無縫的體驗」。

陳帆書面表示，48個具備容貌識別技術的自助保安閘口，已於2019年6月，在機場一號客運大樓離港大堂保安檢查點投入運作。（資料圖片）

旅遊界立法會議員姚思榮提出書面質詢，關注機場未來5年的新科技及智慧系統。陳帆以書面回覆表示，自2016年起，機管局由旅客辦理登記手續，到離境安檢，已分階段推出多項自動化和自助服務，以迎合新一代旅客，並提高效率。他續指，機管局於120個旅客登記櫃檯，安裝了自助行李託運設施，將託運行李手續的時間，由2至3分鐘，縮短至 60 秒。

陳帆表示，為了「進一步提供暢順無縫的體驗」，於是透過容貌識別技術，讓旅客以其容貌，作為在機場辦理手續的單一身份認證，包括登記手續、保安檢查以及登機等，無需再在檢查點重複出示護照或登機證。他續指，2019年6月，48個具備容貌識別技術的自助保安閘口，已於一號客運大樓離港大堂保安檢查點運作，機管局將分階段安裝其他自助登機閘口，及自助轉機閘口等。

陳帆又稱，機管局會密切留意各地機場利用創新科技的趨勢，研究適合香港機場使用的技術。