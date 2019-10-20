訪港旅客減　機管局公布9月客運量490萬人次　較去年同期跌12.8%

機場管理局今日（20日）公布9月份香港國際機場航空交通量數字，上月機場客運量為490萬人次，飛機起降量達33,390架次，分別較去年同期減少12.8%及1.0%，機管局稱主要受訪港旅客量減少影響；不過與去年同期比較，轉機或過境旅客量錄得5%增幅，往來香港及日本的客運量亦上升4%。 由於全球貿易環境持續不明朗，貨運量較去年同期跌5.9%錄406,000公噸，但轉口貨運量較8月份跌幅收窄，來往日本及印度的貨運量更錄得升幅。

上月本港機場客運量及貨運量均較去年同期錄得跌幅。（資料圖片）

機管局公布香港國際機場上月的航空交通量數字。9月機場客運量為490萬人次，飛機起降量達33,390架次，分別較上年9月減少12.8%及1.0%；機管局稱，整體客運量減少主要受訪港旅客量減少影響。然而，與去年同期比較，轉機或過境旅客量錄得5%增長，往來香港及日本的客運量亦上升4%。

跨境快船旅客量 國慶日錄得破紀錄逾萬五人次

轉機旅客量於10月初國慶黃金周假期期間繼續上升，機場海天客運碼頭的跨境快船旅客量於10月1日達破紀錄的15,455人次，超越2015年創下12,922人次的單日客運量紀錄。海空及空海聯運的單日客運量亦創新紀錄，分別於10月1日及7月錄得14,347人次及8,854人次。

貨運量雖持續收縮 但轉口貨運量跌幅收窄

由於全球貿易環境持續不明朗，9月份貨運量持續收縮，貨運量較上年同期下跌5.9%，錄得406,000公噸，但轉口貨運量跌幅則從8月份雙位數字收窄至9月份的單位數字5%，情況明顯改善。在主要貿易地區中，來往日本及印度的貨運量更錄得升幅。

於過去12個月，飛機起降量上升0.4%至427,960架次，客運量減少0.5%至741萬人次，而貨運量則跌5.7%至490萬公噸。