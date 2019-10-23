【逃犯條例】團體到警總投訴警犬無防護置身催淚煙　不排除申禁令

反修例風波持續超過4個月，在前日（21日）元朗衝突中，有警犬於沒有任防具的情況下，置身於催淚煙中，引起大量動保人士關注。立法會議員毛孟靜、鄺俊宇、譚文豪、NPV非牟利獸醫執行主席麥志豪及關注動物權益團體今（23日）下午到警察總部警察投訴科，投訴警察涉嫌虐待警犬。 麥志豪指，強調投訴有三大訴求，分別是警方需透露由6月至今，警犬出勤、受傷數字、領犬員的相關指引，警犬有沒有適當防具，及促請未來示威中暫停使用警犬，若警方未能回應訴求，不排除會申請禁制令，禁止警方於衝突中使用警犬。

NPV非牟利獸醫執行主席麥志豪（中）及關注動物權益團體下午到警察總部警察投訴科。（黃詠榆攝）

逾二十個動保團體聯同立法會議員毛孟靜、鄺俊宇、譚文豪今（23日）下午4時半，到警察總部投訴，警察涉嫌虐待警犬。約二十人高呼口號「警犬不是武器」「譴責警察濫權，漠視動物生命」「立即停止出動警犬」等。團體強調，期望警方積極正面回應是次投訴，否則或會申請禁制令，禁止警方於衝突中使用警犬。

多個動保團體要求警方立即停止出動警犬。（黃詠榆攝）

警方放催淚彈時 未見警犬有任何防具

十八區動保專員（九龍）黃豪賢指出，在前日（21日）晚上，警方於元朗大馬路現場出動警犬驅散人群，而就媒體畫面所見，警方施放催淚彈時，犬隻並沒配備任何防毒裝備。他指，有很多醫學報告已指出，催淚煙、胡椒噴劑等化學物，會刺激犬隻呼吸系統及皮膚，令其感到不適，嚴重會影響呼吸，引致死亡。

他又提到，團體翻查前晚資料，發現當時有警犬於催淚煙中仍當值，而該警犬不願向前行、後腿發抖、尾巴緊緊夾在後腿中間，可見其當時極度驚慌。他批評，警方漠視警犬的安全，或已違反《防止殘酷對待動物條例》。

十八區動保專員（九龍）黃豪賢（右二）指出，前日（21日）警方於元朗施放催淚彈時，犬隻並無防毒裝備。（黃詠榆攝）

動保人士批催淚煙禍及社區雀鳥、貓狗

十八區動保專員（沙田）黃婉儀則指，由6月至今，已有很多警犬於衝突中感到不適、驚慌的例子。她提到，9月大埔一次衝突中，有警犬疑因吸入催淚煙肚瀉，仍需執勤。在8月亦有警員將警犬放疊人群前，惟犬隻驚慌地不斷吠叫，毫無驅散示威者效果。

她又指，催淚煙甚至傷害到社區的雀鳥、貓狗，有義工向其表示社區動物健康出現問題，甚至「失蹤」，希望警方正視動物權益、警犬健康問題。

立法會議員鄺俊宇（中）批評，政府問題不應由警犬解決。（黃詠榆攝）

鄺俊宇冀動物福利法及政府不同部門動物

立法會議員毛孟靜指出，狗隻嗅覺比人類敏感400倍、聽覺亦相當靈敏，批評「警察Full gear，警犬full fear」。她表示，警犬工作範圍應只是緝毒、尋人，不是處理衝突。

立法會議員鄺俊宇則指，元朗當晚一事相信已引起國際關注，「政治問題要警察解決已好荒謬，依家用隻警犬解決，搞咩呀？」他又提到，香港正研究立動物福利法，希望未來商討章節時，可涉及政府不同部門的動物。