【逃犯條例】李家超正式宣布撤回修例之時　三司多局長齊現身撐場

反修例運動持續四個多月，保安局局長李家超今日（23日）下午在立法會大會動議恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，正式宣布撤回修例，為這條爭議草案畫上句號。 《逃犯條例》修訂草案的撤回程序由下午 2時57分展開，3時01分完成整個程序，僅耗時約五分鐘。不過短短五分鐘過程，卻獲三名司長、多名局長及數名政治助理現身立會撐場。有政助被問到為何眾人撐場時，他笑言指：「團隊精神」。

保安局局長李家超表示，政府在2月諮詢保安事務委員會後提交《逃犯條例》修訂草案，建議修改逃犯條例，草案於4月3日首讀，在5月27日於立法會預告在6月12日恢複二讀，惟因公眾意見分岐和出現矛盾，他於6月15日去信立法會主席梁君彥收回恢復二讀預告，又指政府及後已多次表明停止修例工作，但為了更清晰明確表達條例立場，正式引用《議事規則》第64(2)條正式撤回條例草案。

根據《議事規則》第64(3)條，保安局局長可就與撤回該法案有關的事宜向立法會發言，但該等發言不容辯論。

公民黨郭家麒在李家超發言後即高呼「李家超下台」，被梁君彥逐出會議廳，其他民主派議員亦在座位中叫口號。民主黨許智峯要求李家超澄清，指他剛才提到政府就是次修例工作作出檢討，是否包括他問責下台，李家超沒有回應，僅稱「無需要澄清」，其後再有多名民主派呼叫「下台」，梁君彥宣布休會。

在李家超正式宣布撤回修例一刻，就現場所見，除了三名司長外，最少9名局長撐場，包括食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長羅智光、發展局局長黃偉綸、環境局局長黃錦星、財經事務及庫務局局長劉怡翔、民政事務局局長劉江華、運輸及房屋局局長陳帆、創新及科技局長楊偉雄、勞工及福利局局長羅致光，以及數名政治助理，齊齊現場立法會「撐場」。教育局局長楊潤雄則未見其身影。

眾人待李家超宣布撤回修訂後，隨即極速離場，未有回應任何記者的提問，只有律政司司長鄭若驊一人留下會見傳媒，回應台方批評香港放棄自身司法管轄區的說法。

新聞秘書回應查詢時稱，楊潤雄局長定當出席有關會議，惟當時另有教育公務，以致未能出席。