【逃犯條例】港鐵9月載客量僅1.26億人次　按月少約400萬

反修例風波持續逾4個月，其中港鐵被部份示威者譏為「黨鐵」及成為破壞對象，有車站被擲汽油彈，亦有人發起罷搭、「跳閘」等行動。 據港鐵公布9月乘客量，只得1.26億人次，雖然周日日均乘客量為461萬人次，較8月微升約2%，但《香港01》計算後，全月日均載客量明顯下跌，由8月的約436萬人次，下降至423萬，跌幅約3%。而這個9月份的載客量，亦是自2013年後，最少乘客人次的9月。

9月17日早上，東鐵線紅磡站附近有列車發生出軌意外。（資料圖片）

港鐵近期墮入風暴圈中，除了車站設施被破壞，9月17日早上，東鐵線紅磡站發生列車出軌意外，亦令不少市民擔心港鐵安全問題。

根據港鐵最新公布的9月份乘客量紀錄，本地服務全月一共有約1.269億人次，較8月的1.31億人次，少約400萬人次，下跌約3.1%，跌幅幾乎等同一日的載客量。而值得注意是，8月份的載客量數字，其實已扣除了8月5日全港多處發生衝突的載客數據。

月份 港鐵本地服務每月總量（人次） 港鐵本地服務每日平均量（人次） 港鐵本地服務周日平均量（人次） 2019年9月 126,948,000 4,231,600 4,612,000 2019年8月* 130,922,000 4,364,066 4,523,000 *港鐵表示，受公眾活動影響，撇除了8月5日的乘客量數字。換言之，當月數據只有30天。

港鐵近日不時被縱火。（資料圖片）

翻查港鐵過往的載客量，撇除日數較少的2月份，近1.27億人次的全月載客量，是自2015年4月後的新低，當時該月份約有1.24億人次。不過2015年時，南港島線、觀塘線延線仍未通車，鐵路服務覆蓋範圍較現時少。另外，今年的9月，亦是2013年後，載客量人次最少的9月份，亦是按年跌約6.6%，大減近900萬人次。

港鐵近7年的9月份總載客量 年份 港鐵本地服務每月總量（人次） 2019年9月 126,948,000 2018年9月 135,896,000 2017年9月 139,316,000 2016年9月 133,290,000 2015年9月 130,932,000 2014年9月 129,235,000 2013年9月 122,423,000

日均載客量方面，港鐵向來只公布周日的平均量，根據9月份數據，其461萬人次，確實較8月的452萬增約2%。不過若計算全月的日均載客量，9月份其實較8月份低，由436萬人次，下降至423萬，跌幅約3%。

至於其他服務，機場快線9月份的載客量，亦創2013年3月後的新低，全月約103萬人次，日均34.5萬人次，按月下跌20%，少近26萬人次。高鐵方面，全月僅約94萬人次，日均31.2萬人次，按月少約21萬人次，跌約18.1%；亦是撇除通車首月，客流最少的一個月。

學者：打爛金漆招牌 短期內難扭轉

對於港鐵的載客量下跌，香港大學社會科學學院講師丘梓勤認為，即使撇除罷搭等政治因素，港鐵本身的特點是可靠，惟近月不時在無預兆下就先關站，甚至全線停駛，令人感到變得不再可靠，直言：「打爛咗金漆招牌」，導致乘客量減少。

丘梓勤表示，港鐵的大股東為政府，安排上需配合政府，當港鐵愈被示威者針對，就愈需要依靠警方執法，結果形成惡性循環，認為港鐵難於短期內扭轉窘局，不過應盡量做回運輸機構的本份，不再只為政府服務，甚至改組董事局，以改善公眾形象。