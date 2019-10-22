【專訪】歐陽伯權堅持港鐵應維持有限度服務：做得番90分都要開

反修例示威浪潮持續逾四個月，港鐵跌入暴風圈之內，全線重鐵車站，多達85個受到示威者毀壞，比率達九成；服務亦因此在本月5日全日暫停，翌日亦只能恢復45個車站服務。 港鐵主席歐陽伯權接受專訪時指出，即使港鐵服務未能回復百分之百的功能，仍會堅持在安全情況下重開車站，「即使做唔返100分，做到90分我哋都照開啦，有限度服務總好過無服務。」 （歐陽伯權專訪3之2）

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10點就收車唔係特登想大家唔方便，唔係特登拖慢嚟做，而係真係需要多啲時間去復修。 港鐵主席歐陽伯權

港鐵本月5日暫停服務一整日後，到6日只恢復約一半、45個車站服務。（香港01制圖)

港鐵近期因設施受損，不時作出封站決定，即使重開車站亦要「提早收車」，只服務至晚上10時便要全線停止服務，稱為要進行維修，僅機場鐵路可維持正常服務時間。

多個港鐵站遭受破壞。（資料圖片）

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重申維修工作非「拖慢嚟做」

歐陽伯權接受《香港01》專訪表示，港鐵接連受到攻擊，不少車站設施的備用零件已耗盡，需時間訂購。他指，近日港鐵每天都提早停止服務，正好反映設施損毀、需要維修的難度大增，「10點就收車唔係特登想大家唔方便，唔係特登拖慢嚟做，而係真係需要多啲時間去復修。」

他向管理層提出要求，只要在安全的情況下都應提供服務，「我會要求大家，即使做唔返100分嘅服務，如果做得返90分，不如都照開返，因為有限度服務，好過無服務。」歐陽伯權稱，港鐵員工每天都有大量的日常維護工作要做，現時加上額外的復修工作，工作量的確加倍兼費時。

感謝員工不放棄：未曾見過如此敬業員工

不少港鐵車站本來只得極少量員工在內，歐陽伯權承認單靠職員難以阻擋設施被破壞，「佢哋只能匿喺控制室、休息室入面，等候救援，聽住出面打爛嘢嘅聲音，佢哋真係會驚。」但他說，港鐵員工近期承受極大壓力，但員工士氣並無特別低落，「士氣反而仲係好高，我42年嚟嘅工作生涯，未見過咁敬業嘅員工，我真係好多謝佢哋、敬佩佢哋，佢地從來都無放棄過服務香港嘅精神，尤其係呢個最艱難時刻，仍然有keep Hong Kong moving嘅精神。」

至於車站安全問題，歐陽伯權指已增聘大量保安協助維持秩序，由過去的百多人增至現時約千人，但他承認這些保安人員只能處理跳閘等問題，倘遇到有人破壞的確不能應付，最終鐵路安全仍要依賴警方，「我希望可以到我哋員工又或者乘客安全感，令佢哋工作時、使用鐵路系統時，會覺得行入去、用緊一個安全嘅系統。」