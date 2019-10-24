港珠澳大橋通車一年　運輸署將增發5000個中港私家車常規配額

港珠澳大橋通車今日（24日）踏入一周年。運輸署今日宣布，考慮到港珠澳大橋香港口岸開通以來，附近一帶交通大致暢順，粵港兩地政府同意增加5,000個大橋香港跨境私家車的常規配額，以加強粵港之間的陸路跨境交通及善用大橋。

港珠澳大橋通車今日踏入一周年，運輸署宣布粵港兩地政府同意增加5,000個大橋香港跨境私家車的常規配額。（資料圖片／林若勤攝）

新增的5,000個大橋香港跨境私家車常規配額，將按照廣東省公安廳於今年4月15日開始實施粵港跨境私家車配額管理新措施處理，申請資格包括，在廣東省投資港澳台及國外投資者，且3年內（包括申請時的年度）納稅額累計達到10萬元人民幣以上；投資列入國家高新技術企業名錄的港澳台及國外投資者。

另外，擔任全國、廣東省市縣（市、區）人大代表、政協委員的香港人士；在港澳工作的中國科學院院士、中國工程院院士和港澳的大學現任校長，或持有廣東省人才優粵卡A卡的港、台和外籍人士或人捐贈累計金額達300萬元人民幣以上，或者社會團體捐贈累計金額達1,000萬元人民幣以上，亦合乎申請資格。

運輸署提及，第1及第2類配額有效期為一年，第3及第4類配額有效期為五年。而第1至第4類配額到期後如符合條件/申請資格可申請延期。第5類則長期有效。而曾經申請其他口岸跨境私家車配額的人士，如符合上述條件，亦可提出申請。

廣東省公安廳將於11月18日開始受理新辦香港私家車使用大橋進入廣東省的申請。凡符合申請資格的人士，可向廣東省公安廳提出申請。

另外，粵港兩地政府亦同意增發500個大橋內地跨境私家車配額。