運輸署增發500個來往港澳的港珠澳大橋香港配額　10月21接受申請

港珠澳大橋通車將近一年，運輸署今日（3日）宣布，將增發500個來往港澳的香港跨境非商用私家車常規配額（香港配額），當中分為公司及個人配額，兩款各佔250個，符合申請資格的人士，可於10月21日起，向署方遞交申請。

運輸署表示，將增發來往港澳的大橋香港配額。（資料圖片）

公司配額申請車主需為公司董事

運輸署之前已發放3,000個香港配額，署方今日表示，考慮到大橋香港口岸自通車以來，附近一帶交通大致暢順，港澳兩地政府已同意增發500個大橋香港配額，加強港澳間的陸路跨境交通，善用大橋。

運輸署指，公司配額的申請公司需為在港、澳註冊的公司，又或在港註冊，並與另一間澳門註冊的公司為關連公司。此外，申請公司需提交在兩地的納稅證明；而且車主必需為申請公司的董事。

個人配額申請超額需抽籤

至於個人配額，申請人必需為香港永久性居民，並已在澳門從事受薪工作，或開設公司；同時登記車主需為申請人本人。

運輸署指，兩類配額各佔250個，適用於香港非商用私家車，有效期3年，如申請數目超出配額，會以抽籤決定處理每宗申請的先後次序。署方續指，申請人的私家車必需已在港登記，領有有效車輛牌照，及具備有效的第三者車輛保險，並申領港澳政府發出的跨境車輛牌證，及購買內地和澳門的車輛保險。

運輸署指，符合申請資格的人士，可於10月21日起，經互聯網、郵寄、投遞、親身或經代理人，向署方遞交申請，截止申請日期及時間為11月4日下午5時15分。另外，兩地政府亦同意增發大橋往來港澳的澳門跨境非商用私家車常規配，新增配額有效期為3年，由澳門政府發放，合資格的澳門私家車車主可向澳門政府提出申請。