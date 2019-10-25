【逃犯條例】私家醫生料客量跌30%　私院預約病床變易　內地客減

由反修例引起的示威活動未平息，各行業面臨的影響相繼浮現，除了政府公布將派錢紓困的旅遊及零售業外，私營醫療市場亦受影響。 有私人執業醫生透露，私家醫院生意額整體有跌幅，院內甚至有病房需關閉，估計最受影響的是針對內地人的醫療服務；有專科醫生受訪時透露，過往難預約住院病床的私家醫院，近月的預約情況變得較以往順利，估計與住院病人量下跌有關。 私營診所亦不例外，有於尖沙咀經營診所的醫生欲去信業出提出減租，亦有醫生透露「疫苗客」新症減少兩、三成，但內地人已得知本港示威的頻率，懂得避開周末，留待平日才來港求診。

養和醫院向員工發信稱，近日門診及住院服務量均有下跌。（資料圖片）

門診住院量雙雙下跌 養和醫院迫節流 醫生：近月較易約病床位

養和醫院上周向員工發信，形容過去4個月的社會活動令本港前景不明，門診及入住率數字亦錄得跌幅，遂推出多項措施保財政穩健，包括重新審視原定將發展的醫院項目、除護士畢業生之外停聘其他人手，並將嚴格控制員工交通開支津貼。

有專科醫生透露，以往養和醫院的住院病床較「迫爆」，病人一般需等一至兩日才可入院，較緊急的病人甚至要先入公立醫院，但近一個月來住院病床較「鬆動」，預約床位較之前順利，估計與住院病人量下跌有關。

養和醫療集團回覆傳媒查詢時形容集團「謹慎」，會採取審慎措施確保集團財政穩健及運作暢順，為病人提供適切服務之餘，亦期望與員工攜手應對未來挑戰。

香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢（右）估計，首當其衝是主要針對內地人的醫療服務。（資料圖片） 有私院病房需關閉 非緊急檢查病人量跌 香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢表示，按他的觀察及同行分享，私家醫院的生意額整體而言都會下跌，病人數量減少，有些私院的部分病床區甚至關閉，「因為病房入住率無爆滿，都要閂咗。醫護人手就再做調配。」他續說，由於身體檢查、內窺鏡檢查等未必緊急，部分病人或會等待一下才求醫，「交通不便、心情唔好都可能唔嚟住。」他估計，首當其衝是主要針對內地人的醫療服務，或會較受影響，「打免疫針（的診所）應該跌。」 家庭醫學專科醫生朱偉星表示，自己的客人當中有約兩成是內地客，示威活動之初病人求診數目有減少，但近幾個星期內地病人已得悉示威活動的頻率，會避開周末、選在平日來港求診。他又指前來接種疫苗的新症有下跌，由過往每星期約有5至10人打針，現時則減少了兩、三成，舊症客人則會選擇改期前來診所打針。