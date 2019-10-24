【逃犯條例】內地客憂人身安全拒來港　油尖旺醫生大廈門可羅雀

反修例觸發的風波未平，本港零售、旅遊業受挫，市道不景氣更蔓延到私營醫療市場。作為「醫生大廈」之一的佐敦嘉賓商業大廈，私家醫生集中，本來大受內地人歡迎，以往該大廈大堂擠滿等待乘坐升降機到各樓層的顧客，大批內地人拖篋等𨋢，長長的人龍更延伸到街上。不過，記者今天（24日）到訪，發現門可羅雀，幾乎等𨋢毋須排隊。 該大廈有診所負責人透露，生意大減約50%，有內地客人寧願退款也不來港打子宮頸癌疫苗，診所只可盡量節流，如員工自然流失後不再填補空缺，又着業主減租，但謂也難以彌補損失。有醫務所負責人表示，有已注射一或兩針子宮頸癌疫苗的內地人，放棄來港完成全個注射程序，近月共有十多人選擇退款，主要擔心來港會有人身安全。

記者今到嘉賓商業大廈視察，只見門庭冷落，排隊等𨋢的人只有「小貓三兩隻」，幾乎毋須等待。（鄭翠碧攝）

等𨋢人龍不再 排隊只「小貓三兩隻」

佐敦嘉賓商業大廈尤如醫生大廈，各層都有不少私家診所、體檢及疫苗中心，吸引不少內地人到訪。過往在節慶等高峰期時，大廈大堂會擠滿排隊乘坐升降機到各樓層的顧客，當中不少是拖篋等𨋢的內地人，人龍更「轉彎」延伸到街上。

不過，記者今到該大廈視察，只見門庭冷落，排隊等𨋢的人只有「小貓三兩隻」，幾乎毋須等待。大廈保安表示，自7月起訪客開始減少，以他觀察，內地人銳減一半，不論平日或周末人流也不多。

嘉賓商業大廈尤如醫生大廈，各層都有不少私家診所、體檢及疫苗中心。（鄭翠碧攝）

十多人拒來港完成子宮頸癌疫苗注射

該大廈一間提供身體檢查的診所負責人接受訪問時表示，內地人本來約佔顧客的兩成，但現在幾乎沒有內地客求診。她解釋說，內地客稱不敢來港，「佢哋話擔心講普通話、用微信打字就會俾人打！」她指，以往內地客主要來接種疫苗、驗血，有客人接種了一或兩針子宮頸癌疫苗，本應按期來港接種至完成三針療程，但也因社會事件而寧願不打針，反而選擇退款，過往幾個月就有十多人退了款。

負責人續指，除了內地客，本地客生意也減少了兩、三成，有每年都做身體檢查的顧客今年取消預約，由醫生轉介做身體檢查的個案也減少，形容情況由8月開始惡化，其診所也盡量安排客人在周一至周五接受服務，盡量避免有機會發生衝突的日子，「以前星期六好多人做婚前檢查，而家都唔做啦！」

對於有何節流之法，她稱現時診所不可聘請新人，如有抽血員、清潔工人等職員離職，不會填補空缺，但醫生數目就不會變。她表示，已要求業主減租，而業主也願減租近9%，她補充，診所本有意搬到同區另一個較大的單位，但由於生意下滑，預期未來經濟亦不景氣，故已擱置搬遷計劃。

尖沙咀海洋中心診所位近示威區 客源「雙失」

另外，尖沙咀海洋中心以往亦屬內地客接種疫苗的集中地，過往在10月時，不少內地人會帶同年子女，到來接種流感疫苗，但記者今天下午到訪時，發現不少診所只有數名客人，其中兩間體檢中心更門可羅雀。有提供疫苗接種的診所負責人表示，客人減少了兩、三成，內地客因擔心治安、交通的問題而不來港，而本地客也因港鐵暫停服務而未能到達診所，加上位置鄰近示威區，客人因而減少。