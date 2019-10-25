廉政公署今日（25日）落案起訴一名警長，控告他涉嫌在香港警察學院監督一班30名受訓警員時，收受利益、公職人員行為失當及欺騙該等受訓警員，涉款共25萬元。被告於案發時為警長，駐守警察學院操練及槍械訓練組，是其中一班的副班主任，負責步操訓練、紀律及行政。其中案情指，被告涉嫌虛假地向30名受訓警員表示，各人均須支付6000元購買上一班受訓警員留下的多項文具及設備，以及合共6萬元租用專業設備製作紀念相簿。被告將於下星期二（29日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

警察學院警長涉訛騙30名學警25萬元，廉署落案控四罪。（資料圖片 / 林若勤攝）

被告歐智威（49歲），被控四項罪名，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條；一項公職人員行為失當，違反普通法；以及兩項以欺騙手段取得財產，違反《盜竊罪條例》第17(1)條。

被告於案發時為警長，駐守警察學院操練及槍械訓練組。警察學院於2012年底至2013年中為新入職的受訓警員舉辦留宿訓練課程。該期新入職的受訓警員分7班，每班30人。被告是其中一班的副班主任，負責步操訓練、紀律及行政。

指各學員須付六千元買上手文具、裝備

兩項欺騙控罪指被告涉嫌於2012年12月17日至2013年6月30日期間，不誠實地向30名受訓警員取得合共24萬元，意圖永久地剝奪他們該等財產。被告涉嫌虛假地向該30名受訓警員表示，各人均須支付6000元購買上一班受訓警員留下的多項文具及設備；以及支付合共6萬元租用專業設備製作紀念相簿。

廉署起訴警察學院警長涉嫌貪污、公職人員行為失當及欺騙學警。（資料圖片）

涉唆使購買手提電腦謀私利

公職人員行為失當控罪指被告涉嫌於上述期間，在執行公職過程中或在其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。被告涉嫌利用與該30名受訓警員的專業關係，唆使他們經他購買手提電腦而圖謀私人利益；以及唆使他們購買與警察學院訓練無關的多項不同物品，令被告牽涉於與他們之間有引致利益衝突的活動。

貪污控罪則指被告涉嫌於2013年6月1日至30日期間，無合法權限或合理辯解而從該30名受訓警員接受價值約1萬元的電腦軟件，作為被告傾向或保持傾向優待他們的誘因或報酬。

廉署接獲警方轉介的貪污投訴後展開調查。警務處在廉署調查案件期間提供全面協助。