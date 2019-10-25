【登革熱】新增5宗外地傳入個案　3人曾到印度　2人曾到廣東省

衞生署衞生防護中心今(25日)公布，在10月18日至24日期間，新增5宗外地傳入的登革熱個案，當中3宗的病人於潛伏期內曾到印度，另外2人曾到内地廣東。截至昨日，今年共錄得174宗個案，去年同期則錄得133宗個案。

廣東現處於登革熱流行季節。（資料圖片）

在10月18日至24日期間，本港新增5宗外地傳入的登革熱個案，當中3宗的病人於潛伏期內曾到印度(當中包括2宗流行病學關連個案)，另外2人曾到内地廣東。截至昨日，今年共錄得174宗個案，去年同期則錄得133宗個案。今年的所有個案均為外地傳入，主要從泰國（32宗）、馬來西亞（25宗）和菲律賓（23宗）傳入。



根據世界衞生組織的資訊，部分亞洲國家今年錄得的登革熱個案數目異常地高。有些國家的個案數字較2018上升約二至六倍，包括馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南。根據廣東省衞生健康委員會的資訊，廣東現處於登革熱流行季節。截至9月30日，廣東今年共錄得3 435宗個案，較去年同期的1389宗明顯上升。在台灣，今年截至昨日共錄得537宗個案。



衞生防護中心發言人強烈呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。