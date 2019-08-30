【登革熱】本港增11宗外地傳入個案　廣東錄近800宗較去年高逾5倍

衞生防護中心今日（30日）公布最新的登革熱個案數字，上周（8月23日至29日）新增11宗外地傳入個案，涉及的病人曾於潛伏期到過菲律賓、馬來西亞、泰國、柬埔寨、印度、斯里蘭卡及老撾等國家，本港截至昨日共錄得134宗個案，全部均為外地傳入。 中心透露，根據廣東省衞生健康委員會的資訊，廣東現處於登革熱流行季節。截至7月31日，廣東今年共錄得796宗個案，較去年同期的121宗個案高5.5倍；而台灣截至8月29日，共錄得421宗個案，當中75宗為本地個案，而外地傳入個案是近10年同期最高。

廣東現處於登革熱流行季節。（資料圖片）

衞生防護中心公布在8月23日至29日期間，錄得11宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到菲律賓（三宗，包括兩宗有流行病學關連的個案）、馬來西亞（兩宗）、泰國（兩宗）、柬埔寨（一宗）、印度（一宗）、斯里蘭卡（一宗）和多個國家（一宗，病人曾到老撾及泰國）。

截至昨日（29日），今年共錄得134宗個案，去年同期則錄得92宗個案。今年錄得的所有個案均為外地傳入，主要從泰國（28宗）、馬來西亞（23宗）和柬埔寨（19宗）傳入。

廣東省個案較去年增5.5倍

中心引述廣東省衞生健康委員會的資訊，廣東現處於登革熱流行季節。截至7月31日，廣東今年共錄得796宗個案，較去年同期（121宗）明顯上升。

在台灣，今年截至昨日共錄得421宗個案，當中包括75宗本地個案。根據台灣衞生當局，今年錄得的外地傳入個案數目為近十年同期最高。

另外，中心於上周錄得一宗基孔肯雅熱個案，病人於潛伏期內曾到緬甸。截至昨日今年共錄得8宗確診基孔肯雅熱個案，其中六宗從泰國傳入，兩宗從緬甸傳入。

基孔肯雅熱由基孔肯雅熱病毒引起，經蚊傳播。病人通常會出現發燒和關節痛。其他常見病徵包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和紅疹。關節疼痛通常會使病人極為虛弱，並持續數日甚至數星期。大部分病人可以痊癒，但個別病人的關節痛會持續數月甚至數年。