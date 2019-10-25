【連儂牆】的士司機認連揮13拳　官指無衝突下動粗　判囚5個半月

的士司機於本年7月路經牛頭角淘大花園對出橋底「連儂牆」時，因撕毀牆上的紙張而與他人生糾紛，其間涉拳打六旬翁面部，又疑對另一上前阻止的男子連環揮13拳。的士司機今（25日）於觀塘法院承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，裁判官認為案情嚴重，即使無人對被告動粗，他仍出手施襲，遂判被告即時入獄5個半月。

受牆上印有政見的紙張刺激

被告黃堅海（46歲，的士司機）承認於7月11日在牛頭角東九龍文化中心地盤外襲擊李真光及麥世傑。

案情指，被告凌晨行過案發地點，被牆上印有政見的紙張刺激，出手撕紙，被十多名市民阻止及圍罵。其間被告拳打李姓事主的面部，令其跌倒。旁人圍著被告以阻止他逃走，惟被告再對另一事主的臉揮13拳。他在警誡下稱當時喝了很多酒，一時衝犯案，感到後悔。

被告黃堅海(前)今被判囚5個半月。(資料圖片)

求情稱生意受堵路影響

辯方求情指，被告生意受堵路影響，下跌三成。他見多人聚於案發處，阻塞行人路，又想起收入減少，罵了數句髒話便遭圍住。

裁判官查看錄影，指雙方無衝突下，被告突然出手，即使無人對他動粗，他仍不理勸阻，繼續施襲。裁判官形容事主無嚴重傷勢實屬萬幸，並指被告就算受酒精影響，也不該隨意洩憤，他需為此承擔法律責任，最終判囚5個半月。

案件編號：KTCC1404/2019