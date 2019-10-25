廉署控一毒販涉以折扣價或免費　向偵緝警員提供3000元可卡因

廉政公署今日（25日）落案起訴一名毒販，控告他涉嫌向一名警務人員以折扣價或免費提供總值3,000元的毒品，作為該偵緝警員傾向或保持傾向優待他的誘因或報酬。案情指，被告先後三次接受一名偵緝警員及其他警務人員會見以提供情報。被告將於下星期二（29日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署今日（25日）落案起訴一名毒販，控告他涉嫌向一名警務人員以折扣價或免費提供總值三千元的毒品。（資料圖片）

被告王偉明（59歲），被控三項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。另被控一項串謀販運危險藥物罪名，違反《危險藥物條例》第4(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。警務處在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署調查發現，被告於2017年8月中至9月中期間，先後三次接受一名偵緝警員及其他警務人員會見以提供情報。三項賄賂控罪指，被告涉嫌於2017年8月1日至12月31日期間，無合法權限或合理辯解，兩次以折扣價向該偵緝警員提供可卡因，以及在另一場合向對方免費提供約一克可卡因，作為該偵緝警員傾向或保持傾向優待被告的誘因或報酬。涉案的可卡因涉嫌總值3,000元。

餘下一項控罪指被告涉嫌於同一期間，與其他不知名人士一同串謀非法販運可卡因。