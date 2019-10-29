【逃犯條例】小販草根階層也移民　有人不惜借錢賣樓申請離港

反修例風波持續接近5個月，香港局勢持續不穩，香港中文大學本月公布的調查結果顯示，42.3%受訪市民有移民或移居海外的打算。環凱移民顧問有限公司董事張家禧直言，反修例情況較雨傘革命時嚴重、較1997年香港回歸時突然，有意移民者大增，引發自香港回歸後另一次「移民潮」；而有意申請移民者不再局限於高學歷、高收入的中產，而是遍及各行各業，包括的士司機、小販及失業青年等，就連甚少考慮移民的中老年人，亦紛紛詢問移民選擇及途徑。 有財務公司行政總裁透露，不少港人對前路感忐忑，遂借錢申請移民，再賣樓還款，而選址由以往集中歐美地區，轉成日本、台灣、泰國、馬來西亞等東南亞國家。

反修例風波以來，警民對峙及衝突不斷。（資料圖片）

易還財務行政總裁陳子康直言，《逃犯條例》引起連月來的政治風波及警民衝突，令不少港人對前路感忐忑，決心借錢周轉，為移民作準備：「我最近一日內都做咗7、8單移民周轉。」

為方便服務打算移民的顧客，他及其他財務顧問不時向移民顧問了解各地移民、移居要求，並按市況向客人推介計劃，「我而家都熟讀曬啦，因為真係好多人問，上年開始多咗人會因為移民借錢周轉，今年則比去年多10%客係為移民而借錢。」

陳子康指，不少客人都表明不想離港，惟他們對香港前途無信心，為顧及年幼子女將來，不惜動用子女讀書基金及借貸周轉，以盡快搬到「較理想、民主的地方」，之後再賣樓套現，正式移民。由於日本及台灣門檻較低、申請時間較短，成為近期的熱門之選，「佢哋唔會諗太多，唯一擔心只係讀書唔適應」。

台灣門檻較低 成草根、中老年移民熱門地

環凱移民顧問有限公司董事張家禧亦指出，受反修例運動影響，有意移民港人在數月間大增，與去年同期相比，查詢移民個案由每日10宗增至逾30宗；正式委託申請者亦由每月10至20宗，大增至每月50宗，而查詢移民者，亦由以往高學歷、高收入的中產，轉為遍及各行各業，甚至草根階層。

「以前問嘅10個有8個都係30至45歲，有學位、有小朋友，做公司高層嘅中產；宜家係咩階層都有，小販、的士司機、失業青年。」

張家禧表示，不同行業、收入及年紀的市民均有意移民，查詢移民事宜的顧客，中產客比例降至六成，其餘兩成為各行各業、兩成為50至60歲的人士，「因為熱門移民地美加澳英對年紀、學歷及工作經驗有嚴格要求，所以一般大年紀的客戶、失業青年都是用150萬港幣申請去台灣做生意。」



失業青年獲家長「打本」赴台創業兼移民

由1992年開始從事移民顧問的他形容，反修例風波較雨傘革命時嚴重、較1997回歸時突然，而且影響時間長，港人目睹事態發展及港府處理後若感到沒信心，易萌生移民念頭，形成97回歸後的「真正移民潮」。故除了傳統熱門的移民地點，台灣亦成為了不少人的選擇，更有父母向失業子女「打本」，讓其赴台做生意兼申請移民。

97年大家是買保險，十個辦移民，最終2至3個過去；但宜家十個辦，7至8都係會過去，因為係綜合咗政府嘅處理，經全盤考慮後都認為香港情況唔理想，所以辦移民。 環凱移民顧問有限公司董事張家禧

港府至今尚未承諾應社會各界要求，成立獨立調查委員會、調查警方有否濫捕濫權等情況，社會局勢持續動盪，港鐵連日將「尾班車」時間提早，大型商場不時因交通等特別情況提早關門，陳子康直言，市面明顯較以往平靜，不少零售業商家開始借貸周轉，隨著局勢持續，他預計受影響的行業將會增加，更多人需要借貸應對危機，欲移民的人亦可能隨之增加。