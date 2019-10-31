【逃犯條例】家長憂社會亂　海外升學查詢倍增　年輕化至小學階段

反修例風波持續近5個月，不少家長憂政治環境越趨複雜、香港前景等問題，影響子女前途。有赴英升學中介直言，近月接獲的查詢數字，較去年同期多一倍，甚至有年輕化至初小學生階段的趨勢。另外，更有家長憂慮「社會比較亂」，不止希望子女海外升學，而是考慮舉家移民，亦有學生透露欲到海外升學，是想逃避香港社會面對的情況。

反修例風波持續接近5個月，香港局勢動盪，有升學顧問透露，欲前往英國升學的人數大增，且有年輕化趨勢，亦有不少家庭考慮舉家移民而決定報讀日校。英識教育首席顧問曾棨禧表示，欲安排子女前往英國升學的人數大增，不論是大中小學之查詢都明顯較去年同期增加，參與升學展覽的人數較去年多5成至逾600人，升學講座出席人數明顯上升。

家長由「非名校不入」改為主動報其他校

反修例運動中，多間直資名校學生均自發在校內發起罷課、校外參與築人鏈，曾棨禧指，有學生認為留港難以不理會政治問題，感到無力；亦有家長認為「不參與（社會運動）都會受影響」，而決心離港，有家長甚至不惜改變選校策略，以獲得錄取機會，並安排年幼子女到英國升學：「以前不少家長獲得取錄都會放棄學位，可說是非頂尖名校都不入，但現在會主動報讀其他學校；過往一般都13歲才去英國，現在小學及低年級生都會去」。

有學生透露對社會現況感無力，欲到海外升學逃避。（資料圖片）

由只希望子女升學 變考慮舉家移民

他直言，2014年雨傘期間查詢升學人數有上升趨勢，惟影響輕微，「不少家長都相信很快會過去」，但反修例事件中，家長不再只希望子女海外升學，更考慮舉家移民，亦有學生透露欲到海外升學，是想逃避香港社會面對的情況。

往英傳統名大學查詢增一培

「查詢日校報讀情況的家長，由以往10有1個，增至3至4個，意味他們打算全家離開。」他指出，英國著名傳統大學之學位一向緊張，今年查詢增一倍，競爭較往年大。而報考英國私立學校入學試（Ukiset）的中小學生，更比去年同期有3倍增幅。

有升學顧問透露，近月欲前往海外升學的人數大增。（資料圖片）

不乏初中、小學升學查詢

Hopeland Academic教育中心總監姚大衞指，每年7月至9月一向是查詢旺季，惟今年較去年同期多一倍，甚至有家長為正就讀初中、小學的子女查詢，「以前通常係高中生為主，依家有11歲都嚟問，有家長甚至願意過去陪讀」。他提醒，若子女年紀過小，心智、發育尚未成熟，不建議過早到外國讀書，家長宜審慎考慮。



另外，他指出對比起2014年的雨傘運動後，今年查詢及報讀英國中、小學的數字明顯大幅增加，認為家長冀盡早送子女到海外讀書原因複雜，如考慮到香港教育環境、社會情況等。他表示，「無論黃同藍都好，都脫離唔到現實，不能逃避啱定錯」，每個家庭皆難以逃避政治大環境。他提醒，讀書是漫長過程，家長考慮海外升學時需有長期規劃，如自己的經濟能力、子女學習能力、意願等等。

姚大衞提醒，若子女年紀過小，心智、發育尚未成熟，不建議過早到外國讀書。（受訪者提供）

尚學堂國際升學服務中心升學輔導主任盧國昌亦表示，近月中心多了5成人查詢往海外升學，部分已完成大學學位、高級文憑的人亦考慮赴海外繼續進修，以獲取當地工作機會，甚或移民，當中澳洲為熱門地點。盧表示，有家長認為現時「社會比較亂」，在子女只是初小、幼稚園階段，已考慮海外留學，甚至舉家移民。他提到，亦有家長憂慮香港教育「偏激」，高小、初中的子女未有足夠分析能力」，故打算送子女到外地留學，部分家長出於經濟考慮，亦會留意其他亞洲國家如新加坡、馬來西亞等。