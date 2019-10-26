醫管局無公布手術失誤死亡個案　陳肇始：相信調查後會盡量公布

2019年第二季，公立醫院發生8宗醫療事故，其中一宗引致死亡的個案，醫院管理局並未有就事件對外公布，只透過季刊《風險通報》交代事件主因。食物及衞生局局長陳肇始於今（26日）出席活動時表示，醫管局內部對醫療事故通報有一定的機制，惟需要時間調查和了解事件，相信醫管局經調查後會盡量將結果和事情始末對外公布。

陳肇始於出席活動時表示，醫管局內部對醫療事故通報有一定的機制，相信醫管局經調查後會盡量將結果和事情始末對外公布。（曾凱欣攝）

醫管局未有公布醫療失誤死亡個案 陳肇始：有一定通報機制

早前有一名胃癌病人在接受腹腔鏡胃部切除手術後，因醫生手術中出現錯誤接駁，導致十二指腸梗塞，醫生發現後已即時為病人進行重修手術，惟病人情況惡化後死亡。醫管局未有就此個案對外公布，只透過季刊《風險通報》交代事件主因，亦沒有披露涉事醫院。

被問到相關做法會否與公眾期望有落差，陳肇始表示，醫管局內部對醫療事故通報有一定的機制，惟需要時間調查和了解事件，相信醫管局經調查後會盡量將結果和事情始末對外公布。

陳肇始於出席活動時表示，醫管局內部對醫療事故通報有一定的機制，相信醫管局經調查後會盡量將結果和事情始末對外公布。（曾凱欣攝）

醫護流感針接種率低 陳肇始冀提高醫護打針便捷性

另外，香港醫學會早前提到，據衞生署及醫管局的資料，醫院醫護人員的接種接種流感疫苗率只有約27%，遠低於台灣及英國整體超過六成及七成的接種率。

陳肇始回應指，公營醫院的各聯網每年都會進行推廣計劃和活動，在接種數字上每年都有上升趨勢，相信活動有成效。她認為，教育醫護人員明白接種疫苗對自己和對照顧的病人有裨益固然重要，但提高醫護人員接種疫苗的方便性亦同樣重要，認為醫護人員日常工作繁重，在不同醫院增加打針站或派員到不同病房為其接種疫苗，亦能令醫護在接種疫苗上更為便捷。