【逃犯條例】醫管局反駁新華社：安排支援不等於認同被捕醫護行為

將軍澳醫院一名醫生於周日（13日）的示威行動中被捕，新華社就事件發表文章，稱本應救死扶傷的醫生參與暴力活動讓人扼腕嘆息，更批評醫管局的回應立場有偏差。 醫管局就相關文章作出回應，指醫管局一直非常重視員工的專業操守，並要求員工循規守法；而醫管局作為僱主，會按一貫安排向員工提出相關支援，並不等於認同有關行為。

防暴警於將軍澳Popcorn內拘捕數人，其中灰衣男子稱自己是將軍澳醫院的醫生。（資料圖片／王潔恩攝）

醫管局就新華社文章回應，稱醫管局一直非常重視員工的專業操守，並要求員工循規守法，專心致志為市民提供服務。而一般而言，醫管局作為僱主，當員工因工作以外的行為而牽涉法律事宜，亦會按一貫安排向員工提出相關支援，包括職務安排及心理輔導的建議等，指並不等如認同有關的行為。

醫管局又指，作為醫療服務提供者的首要任務為救急扶危，不願見社會上有任何人因為暴力事件而受傷；希望社會上的暴力事件可以盡快停止，早日回復秩序及安寧。

新華社：醫生參與暴力活動讓人扼腕嘆息

新華社以《糾偏止差，香港醫管局要做的是力挺警隊嚴正執法》為題發表文章稱，警方日前在多區拘捕的示威者中包括將軍澳醫院的一名醫生，指出本應救死扶傷的醫生參與暴力活動讓人扼腕嘆息，又批評香港醫管局的回應立場頗為偏差，令人懷疑醫管局姑息包庇暴力。