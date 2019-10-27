【10.27集會】東鐵紅磡站附近路軌有雪糕筒及垃圾筒　服務受影響

反修例風波至今近五個月，網民今（27日）發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，而事前未有申請不反對通知書。下午3時許逾千名市民在尖沙咀梳士巴利花園聚集，一度走出馬路，隨後防暴警噴射胡椒噴霧及手投式催淚彈驅散，場面混亂，集會人士亦分別前往不同地方。 港鐵表示，下午約4時40分， 有東鐵線列車由旺角東站前往紅磡站途中，車長發現往羅湖/落馬洲方向路軌上有外來物件，其後車務控制中心安排人員進入路軌範圍，檢走3個「雪糕筒」及1個垃圾筒。期間，東鐵線列車服務需作出調整。約10分鐘後，東鐵線列車陸續回復正常。

港鐵指，約下午4時40分，往羅湖/落馬洲方向的路軌有外來物，車務控制中心安排人員並檢走3個「雪糕筒」及1個垃圾筒。（港鐵提供）

港鐵表示，下午約4時40分，一列東鐵線列車由旺角東站前往紅磡站途中，車長留意到對面線、往羅湖/落馬洲方向的路軌上有外來物件，即時通知車務控制中心。其後中心安排人員進入路軌範圍，檢走3個「雪糕筒」及1個垃圾筒。

港鐵指，期間東鐵線列車服務需要作出調整，以處理事件，整體行車時間需額外約5至8分鐘。至下午4時50分，東鐵線列車陸續回復正常。