【10.27集會】防暴警彌敦道三設防線　示威者改沿梳士巴利道東行

反修例風波持續，有網民今日（27日）在尖沙咀梳士巴利花園發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，是事隔一周後，油尖旺區再次舉辦大型活動。 集會未提前申請警方的不反對通知書，但警方今日的策略似與上星期不同，於集會開始前已於西九龍一帶布防，其後三度在彌敦道設下防線，先後出示藍旗及黑旗，並使用催淚彈及胡椒噴霧驅散。在此布防下，示威者無法繼續向北前進，只能沿梳士巴利道向東去。

集會未開始時，防暴警已經在Sogo對出彌敦道築起防線，並在集會開始後30分鐘內舉起藍旗及黑旗，使用胡椒噴霧、催淚彈等驅散。警方其後亦在彌敦道與海防道、柯士甸道交界處設立防線；彌敦道防線重重，不少示威者不得不沿梳士巴利道向東方向去。

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警彌敦道三設防線：截查、驅散、押走示威者

警方在SOGO對出的第一道防線附近不斷截查穿黑衣、戴黑口罩的人士，部分記者也被要求出示記者證等才可以進行拍攝。去到第二道及第三道防線時，警方施放多枚催淚彈、並以警棍驅散，期間亦發射疑似橡膠子彈，試圖阻止示威者繼續向北前進。在衝突中，警方制服多名示威者，並押入一旁的尖沙咀警署內。

梳士巴利道兩邊多為酒店

上周日（20日）的遊行活動同樣未獲警方發出不反對通知書，大量示威者由梳士巴利花園沿着彌敦道一路向北，並在油麻地、旺角、太子多處與設路障、縱火、破壞彌敦道路邊的一些店鋪，警方在清場時使用水炮車，顏色水亦曾波及至彌敦道兩邊的店舖、清真寺、教堂等等；而今次警方設置防線後，示威者難以向北前，進惟有沿梳士巴利道向東行，一路則多為酒店設施，如香格里拉大酒店、香港洲際酒店等等。