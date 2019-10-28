【逃犯條例】機鐵晚上11時起不停九龍、青衣　市區登機至晚上10時

反修例風波持續，港鐵油麻地站及旺角站一度被縱火，惟今早港鐵的服務列車服務維持正常，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務，將於晚上11時結束。不過，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務今日（28日）晚上11時起不停九龍站及青衣站，九龍站的市區預辦登機服務亦會由晚上10時起暫停。

機場實施的進出管制措施由8月起實施，只有持有效登機證的人士才能進入客運大樓。（資料圖片 / 方家遠攝）

港鐵今日（28日）表示，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務將於晚上11時起，維持來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站；九龍站、青衣站及博覽館站的機場快綫列車服務暫停。至於香港站的市區預辦登機服務的截止時間，維持在飛機起飛前90分鐘，惟九龍站的市區預辦登機服務會由晚上10時起暫停。

另外，晚上11時起，機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。同時，因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處(地面層)協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。港鐵強調，有關安排屬自願性質，但在有需要情況下，警方亦會協助機場保安及機管局處理。