【10.27集會】旺角站五出入口遭縱火　港鐵嚴厲譴責

反修例風波持續，有網民今日（27日）再度發起於尖沙咀集會，又演變成警民衝突，激進示威者在港鐵旺角站外縱火。港鐵表示，部分港鐵車站出入口及設施被破壞，更加有「暴徒」向旺角站出入口投擲汽油彈及縱火。一共五個出入口中招，包括銀行中心出入口。 因此港鐵宣布關閉旺角站，同時也稱公司經過風險評估後，在晚上7時50分亦關閉油麻地站。港鐵嚴厲譴責此等非法行為，並已就事件報警。

示威者在旺角站外放火。（余睿菁攝）

旺角站關閉後 四出入口遭縱火

港鐵表示，旺角站關閉部分車站出入口，實施人流管理措施，但在晚上約7時，有「暴徒」在B2出入口向站內投擲燃燒彈，為保障乘客及港鐵員工的安全，車站需要關閉，荃灣線及觀塘線車不停旺角站。惟在旺角站關閉後，暴徒仍大肆破壞出入口，並於C1、C2、E1、E2出入口縱火。

至於在油麻地站，港鐵稱因應站外公眾活動的突發情況，公司經過風險評估後，亦在晚上約7時50分關閉車站。

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何文田及紅磡站設施遭打爛

港鐵稱，在下午約4時40分，有人在東鐵線紅磡站與旺角東站之間的路軌範圍，投擲外物包括三個雪糕和一個垃圾筒，威脅列車運作安全。車務控制中心其後安排車務人員移走外物，確保安全後，東鐵線服務於下午５分鐘後陸續回復正常，服務受阻約十分鐘。

港鐵又指有其他車站被暴徒破壞，包括：何文田站有指示牌的玻璃被打碎，站內亦有消防設備及閉路電視鏡頭等設施被破壞；紅磡站亦有閉路電視鏡頭被塗污。

港鐵稱對暴徒再三針對港鐵車站及作出威脅乘客、員工及鐵路系統安全的非法行為，予以強烈譴責，已就今天多宗事件報警處理，亦會向破壞設施的人士作出追究。

↓↓港鐵旺角站出入口遭縱火前後情況↓↓