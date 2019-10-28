【逃犯條例】社會不穩逾一成新人延遲或取消婚禮　憂港鐵突然停駛

社會雖動盪，但傳統上年底仍有不少準新人結婚。有結婚資訊平台於今年8月至9月期間，訪問近1,300位準新人，發現平均結婚開支微升至37萬元。惟即使願意舉行婚禮，有逾5成新人指婚禮籌備受影響，當中超過1成要延遲婚期或取消婚禮，近2成延遲繳付婚禮訂金等，並會擔心婚禮當日遇上地鐵突然停駛等交通問題；亦有33%受訪者表示會減少參觀婚展。

有調查發現，反修例風波持續至今，有逾5成新人指婚禮籌備受影響，當中超過1成要延遲婚期或取消婚禮。 （資料圖片）

生活易《2019年結婚消費調查》於8月至9月訪問1,297位今年至2021年結婚的新人，結果發現，新人結婚開支自2017年起再錄升幅，平圴開支是36.9萬元，較去年微升2%。而籌備婚禮開支中，最高消費項目仍是「婚宴酒席」，每對新人平花費18.5萬元，按年升4%。

就近期社會事件，主辦方亦於10月上旬再向其中729位新人了解，發現有52%新人的婚禮因社會氣氛受到不同程度影響，當中12%要延遲婚期，1%取消婚禮；而其他影響包括減少參觀婚展（33%）、延遲繳付婚禮商戶訂金（19%）、結婚開支比預期多（20%）。調查指出，有新人會抱著悲觀情緒籌備結婚，亦會擔心賓客出席的安全、婚禮當日交通問題，如地鐵突然或預早停駛。