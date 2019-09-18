【逃犯條例】網民再號召「恭賀」警員婚宴　酒樓木板封門警查途人

本月初有兩名警員的婚禮被網民「恭賀」後，今日再有警員的擺酒訊息於網上公開，網人再度召號到場「敬賀」，舉行婚宴的新蒲崗Club One一早嚴陣以待，在入口玻璃門圍上木板，會場附近有多名軍裝及便裝警員駐守，其截查行經出入口的人士。

大批警員在酒店附近駐守。（香港01記者攝）

網上流傳，今晚有警員在新蒲崗太子道東698號寶光商業中心一間酒樓舉行婚宴，網民號召到場「恭賀」。該酒店出入口玻璃門今日以木板加固，多名警員在附近駐守。晚上6時許，數名市民行經酒店近景福街一條橫行出入口遭到便衣警員截查，其間，一名男子因大聲說話及要求自己取出背囊物品，一度與便衣警員發生爭執，男子聲稱收工途經該處，大聲說話是為了「保護自己」，爭執期間約十名軍裝警員將築起防線，便衣警搜查無獲後，放走該名男子。同時，在景福街有10多名人士聚集，距離酒樓出入口約15米，警員並無截查。

本月6日，一名懷疑速龍小隊警員在沙田一酒店擺酒，網民號召人到酒店祝賀，人數一度近百人，他們手持懷疑與新娘有關的舊婚照，並在現場大灑溪錢又大叫口號；翌日另一名警員在科學園一間酒擺酒，有約40名人士帶同紙紮公仔、豬頭到達Club One，又於現場撒溪錢。