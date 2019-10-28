市民接懷疑通訊辦欺詐電話　能說出接聽者名字　通訊辦：無打出

近日再出現懷疑欺詐電話，通訊事務管理局辦公室（通訊辦）今（28日）表示，接獲市民舉報，表示收到聲稱由通訊辦打出的懷疑欺詐電話，而來電號碼顯示為通訊辦客戶服務熱線，號碼為（+）2961 6333。大部分致電者能道出接聽者的個人資料，部分致電者更稱，接聽者曾透過其電話號碼進行不法行為或發出大量訊息。 通訊辦澄清，沒有打出這一類電話，未來亦不會打出這一類電話，呼籲市民提高警覺。

通訊辦今（28日）表示，接獲市民舉報，表示收到聲稱由通訊辦打出的懷疑欺詐電話。收到電話的市民指，該等懷疑欺詐電話的來電號碼顯示為通訊辦客戶服務熱線電話號碼2961 6333，惟前方均帶有『+』號。而且，大部分致電者說普通話，能道出接聽者的個人資料，例如中文全名等，部分致電者更稱，接電者曾透過其電話號碼進行不法行為或發出大量訊息。



發言人強調，通訊辦從未亦不會打出這一類電話。此外，儘管來電號碼可能假冒為香港的電話號碼，但市民應注意，流動電話所顯示的來電號碼的前方如帶有『+』號，即表示有關電話源自香港境外。



發言人促請市民提高警覺，如收到任何懷疑欺詐電話，不論來電號碼的前方是否帶有『+』號，應向警方舉報，提醒在任何情況下，市民都不應在電話對話中披露個人資料。