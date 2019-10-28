【逃犯條例】科大擬轉畢業禮地點惹不滿　史維今宣布「撤回」建議

反修例風波持續，香港科技大學上周五（25日）發公告，指籌委會擬將畢業禮轉到室內進行，有別於傳統上在科大著名地標日晷（火雞）旁、有天幕覆蓋的開放場地賽馬會大堂舉行，校方解釋希望減低風險，避免於大型開放、人群擁擠的環境下進行典禮。 消息引起科大畢業生不滿，學生會其後發表畢業生聯署聲明，不滿校方倉猝在典禮舉行前兩周更改場地，重申畢業生在賽馬會大堂高拋四方帽乃創校以來的傳統。 據科大學生會編輯委員會facebook今日（28日）帖文，科大校長史維今日向學生發信，稱校方接獲大量意見要求重新考慮畢業地點建議，校董會決定繼續於賽馬會大堂舉行畢業禮。

香港科技大學學生會編輯委員會今日表示，校長史維宣布會繼續在賽馬會大堂舉行畢業禮。（「香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union」facebook截圖）

科大畢業生聯署指出，自科大創校以來便於賽馬會大堂舉辦畢業典禮，形容畢業生在賽馬會大堂高拋四方帽乃傳統之一，即使歷盡社會動蕩仍在過去26年間順利舉行，不接受校方以時政為由，在沒有合理原因和諮詢下，倉猝於典禮舉行前兩星期肆意更改場地。

科大學生會編輯委員會今日（28日）在facebook透露，校長史維今日下午向全校師生發電郵，稱接獲大量要求重新考慮畢業地點的建議，指明白賽馬會大堂「在科大人心中有特別地位」和「校園生活的中心」，又指理解畢業生對更換地點的失望。

編委會貼史維回覆電郵指 會加派保安人手

史維在電郵中表示，校董會開會後決定繼續於賽馬會大堂舉行畢業禮，並會加派保安人手及公共交通工具，確保典禮順利進行；史又強調，畢業典禮屬莊嚴儀式，任何干擾儀式進行的行為，如唱國歌期間刻意干擾或引起任何衝突，均會使畢業典禮蒙羞(disgrace the solemn proceedings)。

史維公開信中未提延遲委任學生校董一事

早前的畢業生聯署聲明中，批評校方刻意推遲候任學生校董之委任期，質疑校方阻撓學生校董於畢業典禮上台監禮，促校方承諾畢業禮要在民選校董出席見證下舉行。然而，據科大編委會報導，史維未有在電郵中提及或回應有關延遲委任民選學生校董符佩瑩一事，擔心符或未能以民選校董身份出席本年度畢業典禮。