【逃犯條例】近百名港大學生向校方遞信　促校長張翔答應四大訴求

反修例風波持續，早前香港中文大學學生吳傲雪在校內對話會發言時上摘去口罩，指曾遭受警方性暴力。近百名香港大學學生今日（22日）向校方遞交聯署信件，要求校長張翔在本月28日或之前對聯署信中的4項訴求作出回應，包括譴責警方暴力、承諾不會容許警方進入校園範圍進行搜捕、承諾主動接觸被捕學生提供支援及舉辦對話會以示與學生同行。香港大學副校長何立仁到場接信。

香港大學畢業生議會早前舉行特別會員大會，討論及表決兩項議案，分別要求特首林鄭月娥辭任校監一職 ，及校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生。（梁鵬威攝）

約2600名學生、校友、職員參與聯署

早前有香港大學學生發起聯署，以聲援遭警察性暴力對待的中文大學學生吳傲雪。近百名香港大學學生於今日（22日）到香港大學鈕魯詩樓地下向校長張翔遞交聯署信件，要求校長張翔在本月28日或之前對聯署信中的4項訴求作出回應，並舉辦對話會以示與學生同行。有在場學生身穿黑衣、戴上口罩，並高呼 「港大人反抗」及展示印有張翔照片的 「尋人啟事」。香港大學副校長何立仁到場接信，並指將會將信件交給張翔校長。

揚言張翔拒回應 將有升級行動

聯署發起人指，截止目前為止，約有2,600名學生、校友及港大職員參與聯署，若校長張翔未在限期前做出回應，學生將會將行動升級，惟行動方式尚待商討。聯署發起人指，一眾港大生對吳傲雪的遭遇感到非常憤怒，又批評校長張翔對警方濫用暴力的行為視而不見，因此發起聯署表達訴求；他又指，若校長張翔不在學校，為何不是香港大學首席副校長王于漸到場接信。