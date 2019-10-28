青衣及銅鑼灣幼稚園爆急性腸胃炎　涉41學童4職員　3人曾入院

衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，正調查兩宗急性腸胃炎個案，包括青衣路德會長青幼兒園，涉及13男6女學童及一名女職員；以及銅鑼灣保良局莊啟程幼稚園幼兒園，涉及16男6女學童及3名女職員。 兩宗個案中，共有3名學童需入院，當中兩人糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。中心提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

位於青衣長青邨青葵樓3樓的路德會長青幼兒園爆發急性腸胃炎個案，涉及13男6女，年齡介乎2至5歲，以及一名女職員。他們自10月22日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒。15名病人曾求醫，當中3人曾到瑪嘉烈醫院求診，其中一名3歲男童需入院，經治療後已出院。該名入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

另一間是位於銅鑼灣禮頓道66號的保良局莊啟程幼稚園幼兒園，涉及16男6女，年齡介乎2至6歲，以及3名女職員。他們自10月21日起陸續出現嘔吐及腹瀉。全部病人均已求醫，當中一名2歲男童及4歲女童分別入住聖保祿醫院及東區尤德夫人那打素醫院，經治療後均已出院，其中一名曾入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。目前所有病人情況一直穩定。

衞生防護中心人員已到兩所學校視察，並向校方建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對學校進行醫學監察。