66歲男子感染豬鏈球菌發燒、痾嘔　曾處理生豬內臟　10天後死亡

衞生署衞生防護中心今（28日）公布，正調查一宗豬鏈球菌感染的死亡個案，個案涉及一名66歲男病人，他有長期病患，自10月17日起出現發燒、腹痛、嘔吐和腹瀉等病徵，翌日到廣華醫院急症室求醫，並直接入住該院深切治療部。他在10月27日離世，血液樣本經廣華醫院化驗後，證實含有豬鏈球菌。初步調查顯示，病人在潛伏期內曾經處理生豬器官。

一名男子在家中處理生豬器官後，感染豬鏈球菌死亡。 （資料圖片／羅君豪攝）

衞生防護中心指，該名病人是香港人，住在油尖旺區，曾在家中處理生豬器官，他並非豬肉切割員，最近沒有外遊，家居接觸者至今沒有出現病徵，感染源頭仍在調查。豬鏈球菌感染是豬隻的常見傳染病，而人類亦可通過與受感染豬隻或其他動物、未煮熟的豬肉產品直接接觸而感染。中心發言人表示，豬鏈球菌感染可引致腦膜炎，少數情況下會出現敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症，適當的抗生素可治療豬鏈球菌感染。

中心提醒，要預防感染豬鏈球菌，市民應時刻保持個人及環境衞生，避免接觸有病或因病死亡的豬隻，亦要避免接觸牠們的排泄物及體液。如有需要接觸豬隻或生豬肉，市民應該配戴手套、處理豬隻或生豬肉後洗手、妥善消毒和包紮傷口。市民如懷疑感染豬鏈球菌，應立刻求醫，並告知醫生曾否接觸豬隻或處理生豬肉。