隨奧比斯赴孟加拉　學生目睹抱失明女母親的迷茫　決心任社工助人

讀萬卷書不如行萬里路，11位奧比斯學生大使，今年暑假踏足孟加拉，了解奧比斯在當地的「救盲」工作。大使們在旅程中各有感受及反思，有女學生在旅程立志從醫；亦有男生感受到眼神健康的重要，回港後積極提醒身邊人保護眼睛及預防眼疾。 而其中一名學生，到訪時目擊一位母親得悉女兒失明後的無助及迷茫，決定任社工，冀適時為他人提供物質及精神上的協助。

就讀聖士提反書院的中六生楊子晴是有份前往孟加拉的學生大使之一。（鄧穎琳攝）

就讀聖士提反書院的中六生楊子晴是有份前往孟加拉的學生大使之一。她憶述，團隊為兒童進行視力篩查期間，有一名年輕母親，無助地抱著不停痛哭的3歲女兒發呆，「媽媽的眼神很迷茫，翻譯（人員）說，該名女童患上青光眼，因未有及時發現而延誤治療，現時已失明，視力不可能回復。」

妹妹隻眼是白色的 可能她們沒機會接受教育不清楚是患病

目睹該幕的子晴直言感到心痛：「妹妹隻眼是白色的，我們一看就知有問題，但可能她們沒機會接受教育，不清楚是患病，如果早些接受治療，可能不會失明。」她指，當時礙於言語不通，並未上前安慰母親，惟該次經歷令她立志任社工，在他人需要安慰時施以援手。

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自創蒙眼音樂劇籌款 盼更多人了解視障之苦

見證到同一畫面的吳天永憶述，當時一眾學生大使正為新奇的環境及經歷感興奮及雀躍，與該對母女的心情是天壤之別。天永說，當地人普遍教育水平低，遇事亦求助無門，有一名年僅8歲的小男生，與朋友遊玩時不小心插傷眼睛，致左眼白內障，影響日常生活及學習，幸得到奧比斯協助，才可以接受眼部手術，重新回復正常生活。

天永直言，自己沒理科根基，亦對從醫無興趣，但成為奧比斯學生大使的一年間，他對眼疾的了解增長不少，旅程中亦明白到保護眼睛的重要性，故回港後積極提醒身邊人注重眼睛健康，並更珍惜在港的一切。



熱愛音樂及戲劇的他透露，任奧比斯學生大使的一年間，曾以朋友的視障經歷為藍本，設計出蒙眼音樂劇為奧比斯籌款。「有朋友患上夜盲症後，擔心影響工作而一直在他人面前隱瞞病情」，所以想觀眾有機會體會視障人士的感受。他希望，日後有機會創作更多涉及眼疾知識的作品，以另類方式宣揚眼睛健康的重要性。

孟加拉之行令怕人女生決心從醫 「醫生資源貧乏仍專業助人」



於沙田學院就讀IB課程12年級的黃瑋晴就認為，是次旅程最大得著，是確定了自己的人生方向：「我想做醫生」。她解釋，自己不擅與人溝通，尤其是小朋友，故早前短期實習期間，雖有幸親身目擊手術過程，仍一直不確定應否從醫，一度打算報讀與創科研究有關的學系，直至是次孟加拉之旅，目睹孟加拉醫護在資源貧乏下，仍重視生命、專業地協助病人，令她立志從醫。

而就讀香港管理專業協會李國寶中學的陳廷科聽到後笑言，無信心成績可成功入讀醫科，但指自己一向對義務工作感興趣，希望以生命影響生命：「很多時候不是捐錢可以解決所有問題，帶歡樂給其他人，也是回饋及幫助。」

新一屆奧比斯學生大使運動正接受報名，有興趣的香港高中或大專院校均可參加。參加者須於校內宣揚奧比斯救盲工作，並舉行籌款活動，競逐獎項，得獎者有機會在來年暑假參與海外「救盲」體驗團，了解奧比斯的工作，出一分力協助他人。