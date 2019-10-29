【森林課程】村校教鑽木取火、上山下海　校長：想學生堅毅啲

城市發展得愈快，人們和大自然的距離便愈遠。孩子除了課本、補習和考試，他們的童年也能充滿自然的色彩。錦田的通德學校被自然環境和古蹟環繞，而且學生人數少而親密，酷似外國的學習環境，故校長參考外國的森林課程，在日常課程之中加入親近自然的學習體驗，期望學生能克服恐懼、個性更堅毅。 攝影：王淑君、部分相片由機構提供

（王淑君攝） 通德學校位於錦田，校舍為四合院式設計，每級只有一班同學，而且大部分都住在村內，人數少但師生關係因而親密，全校宛如一家人。而學校附近群山環繞，四周綠草如茵。校長黃偉立受到北歐教育的啟發，曾到芬蘭交流，回來後參考芬蘭、德國、台灣等地設計的森林課程，再配合本地的生態環境，由今年新學年開始，為學生設計出校本的森林課程。 黃校長表示，學校在3年前已把下午的課堂安排為「樂學時段」，學生在下午可以學習樂器、運動、時裝設計、滾軸溜冰等。而今年，他再為不同年級的學生加入不同元素的森林課程，例如學習攀樹、起爐生火、耕種、划獨木舟和露營等等，讓他們學習大自然的知識。

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現今的學生較少接觸大自然，一出外就叫熱，個性缺乏毅力。 黃偉立校長

黃校長說，體驗式的學習最能加深學生對知識的記憶，他又期望學生透過森林課程，可以提升應變能力、自信心，同時個性更堅毅。

（機構提供圖片） 20公里單車認識人文風情 早前，黃校長陪同20名四至六年級的學生由大埔出發，一起踩單車到上水，沿途他們一起尋幽探秘，拿着地圖探索社區。 他們的車隊浩浩蕩蕩，熱鬧而有秩序，穿梭單車徑上。他們到訪擁有50年歷史的「權記皮鞋」店，學生表現好奇，又詢問店主最愛哪一雙鞋；其後到了一間相片沖曬店，了解這類型的店鋪如何適應社會科技的轉變，繼而轉變經營模式。此外，導師又向學生介紹一間有30多年歷史的雅士餐廳，原來這曾是新界最高級的西餐廳，昔日附近英軍軍營的外國人都喜歡前來幫襯，一切都已成往事。 學生踏着他們的「座騎」從城市又走到鄉郊，在短短的路程上感受城鄉共生。他們一路直去到羅湖邊境，又享受到傳統豆腐花的美味，參觀富歷史色彩的居石侯公祠，便完成旅程。雖然在旅途上又大灑汗水，又給蚊叮蟲咬，卻不嫌辛苦，感受到滿滿的樂趣。

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（機構提供圖片） 上山下海 感受自然之樂 黃校長指，學校盡量安排不同的外出活動予不同年級的學生，「例如之前有乘風航，參與的學生都克服恐懼，全跳進海中；剛完成的單車遊，以及山澗遊等等」。他又說，學校在四年級安排學生必然參與游泳課，即使學生不精於游泳，也能享受玩水的樂趣。 他看到學生都十分歡迎新設的森林課程，對活動和課堂都感到雀躍和興奮，亦非常投入。「部分低年級的戶外活動更會邀請家長一同參與，變成一個愉快的親子活動呢！」黃校長笑說。