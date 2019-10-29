李嘉誠基金會向食肆派6萬元應急　小店：假日生意跌半　好大幫助

環球經濟疲弱、反修例示威持續，本港不少商戶生意額受到影響。李嘉誠基金會今（29日）宣布助中小企業渡過難關的「應急錢」計劃細節，合資格的中小型食肆每間可獲6萬元「應急錢」。有位於灣仔區的小食店店主直言，近月生意慘淡，假日生意額大跌一半，6萬元補助對小店有「很大幫助。」

灣仔區小食店店主于小姐和曾先生皆認為，6萬元金額有一定幫助。（黃詠榆攝）

李嘉誠基金會早前宣布，為支持本地中小企渡過時艱，將捐出10億港元。基金會今天公布該第一期「應急錢」計劃細節，先動用2億元支援飲食業，合資格中小型食肆每間可獲6萬元「應急錢」，款項料於11月底前發放。

灣仔區小食店店主于小姐和曾先生表示，過去數月生意額大減，直言6萬元對小店很大幫助。他們指，店舖每月支出近十萬元，租金已佔一半：「大集團有得減租，我哋完全無。」他們說，過去數月生意額跌了三成，假期生意額更減少一半，「星期六、日啲人唔敢出街，每個月都係拉上補下，打個和。」于小姐指，附近一帶有不少台式飲品店、茶餐廳「已經頂唔住」結業。

小店斥政府只豁免牌費

曾先生指，政府對中小型食肆的幫助，只是食環處豁免下年牌費，但相關開支只是約1,000元，變相每月只獲補貼一百元，「仲要係下年嘅事。」兩者相比之下，李嘉誠基金會的「應急錢」明顯更為直接。他又指，未見政府於過去數月，有積極行動補助中小企食肆，期望政府考慮補貼水電、差餉費用。

灣仔茶檔負責人林小姐指，每逢週末生意慘淡。（黃詠榆攝）

同樣位於灣仔區的茶餐廳負責人林小姐則指，每逢週末生意慘淡，「夜晚冇人出街」，且社會氣氛低迷，市民消費意欲亦隨之降低。她坦言，店舖由6月開始，平均每月生意額跌一成半，可是每月支出為一百萬，當中以租金、員工薪水、電費為主。

她無奈指，最近每月甚至要「倒貼」數萬元，平日店內支出只能想辦法開源節流，「可慳盡慳」。對於6萬元補助，她認為長遠幫助不大，但「有好過冇」，亦期望政府可向食肆回贈水電煤費用，以減輕實際負擔。