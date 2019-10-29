李嘉誠基金會贈2億撐飲食業　餐飲聯業協會：可幫補營運資金

本港示威浪潮持續，餐飲業及零售業生意大受影響，李嘉誠基金會今天公布「應急錢」計劃細節，第一期計劃先動用2億元支援飲食業，合資格的中小型食肆每間可獲6萬元「應急錢」，款項預期於11月底前發放。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，計劃對中小微企食肆某程度上是有幫助，申請程序簡單直接，食肆短期內便可獲得金錢，預計大概有3,000多間食肆受惠。不過，計劃作為緊急幫助是好事，惟社會事件仍然持續，餐飲業生意仍然欠佳，不是現金支援或政府派糖措施可以解決，即使有支援，也要有生意去維持。

他續指對小型食肆或地區性食肆來說，6萬元相等於2個月租金，可幫補他們的營運資金。餐飲業最大的開支是人工、租金及食材，一些餐廳已不聘請臨時工和炒散，以控制成本；而政府提供的租金減免措施，只有房委會轄下零售及工廠單位租戶受惠，私人業主比較少主動提出減租，僅個別有業主願意減租20%至25%，故他希望政府可推出特事特辦的措施，大力幫助中小型企業。

黃家和指不少食肆期望在年底前多做生意，但若社會運動持續，食肆營業額肯定會差過去年。（資料圖片）

餐飲業10月整體生意下跌超過35%

黃家和透露餐飲業在10月整體生意下跌超過35%，現時已接近300間食肆結業，旺角、銅鑼灣等受示威影響地區生意更是慘不忍睹，餐廳一早要關門，員工也不敢上班。加上近期港鐵提早收車，市民跨區消費減少，令餐飲業叫苦連天，因為交通不便，不少客人取消了酒樓的酒席，散客亦大幅減少。

11月及12月的餐飲業傳統旺季，黃家和說不少食肆會希望在年底前多做生意，但相信他們的期望將會落空，目前先要「保本」，不讓食肆結業，否則若裁員潮及結業潮同時出現，對整體經濟影響會更大。