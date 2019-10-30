【逃犯條例】港府今年處理17宗非法展示直幡　過去5年成功檢控2宗

反修例風波持續數月，期間不時有人於獅子山等郊野公園地方，掛上直幡或標語表達訴求。環境局局長黃錦星書面回覆立法會議員質詢指，今年截至9月底，共接獲17宗於郊野公園內非法展示大型直幅個案，而今年政府部門處理這些直幡的時間涉163小時。 而在過去五年中，漁護署根據《郊野公園及特別地區規例》，成功檢控2宗在郊野公園內非法展示條幅的個案，分別罰款 500 元及 700 元。

立法會漁農界議員何俊賢於今日（30日）立法會會議上提出書面質詢，要求政府提供近5年來，於郊野公園展非法展示直幅及張貼標語及塗鴉的個案數字。（資料圖片）

近月有多宗展示大型直幅的個案，立法會漁農界議員何俊賢於今日（30日）立法會會議上提出書面質詢，要求政府提供近5年來，於郊野公園展非法展示直幅及張貼標語及塗鴉的個案數字，以及政府打擊非法展示直幡，及清除直幅所涉資源，包括開支、人手和時間等。何俊賢又問，政府是否會提高有關罰則及加強執法，以打擊非法展示直幅。

今年非法展示大型直幅個案大增至17宗

環境局局長黃錦星在書面回覆中指，過去5年間，漁農自然護理署共接獲30宗於郊野公園內非法展示大型直幅，其中截止9月底，今年有17宗個案，較往年的3至4宗大幅上升；而張貼標語及塗鴉的個案則接獲5宗，其中上年至今年9月底沒有接獲個案。

今年政府部門共花163小時處理大型直幡

黃錦星指，漁護署接獲報告後，會盡快到場視察及調查。視乎情況，漁護署會派員清理或轉介相關政府部門跟進清理事宜。至於涉及地勢險要的大型直幅個案，則會由多個政府部門，包括消防處、政府飛行服務隊、警務處及漁護署採取聯合行動進行移除。而在過去5年，政府部門處理在郊野公園內非法展示的大型直幡，每月所涉及的人數為21人至139人，其中今年9月所涉人數最多。

而所需時間方面，則為每月8.5小時至64.5小時，其中今年9月所需時間最多。而今年截至9月，政府部門處理這些直幡的時間共涉163小時。

飛鵝山於9月30日現「結束一黨專政」直幡。（陳永武攝）

過去5年僅2宗個案被成功檢控 罰則涉500元及700 元

根據香港法例第 208A 章《郊野公園及特別地區規例》（《規例》），在未經郊野公園及海岸公園管理局總監許可的情況下，不得在郊野公園或特別地區內展示任何標誌、告示、海報、條幅或廣告宣傳品，違反相關規定，最高可被判罰款$2,000 及監禁3個月。

過去5年，漁護署根據《規例》成功檢控兩宗在郊野公園內非法展示條幅的個案，分別罰款500元及700元。漁護署曾對非法展示大型直幅個案進行調查，惟調查後均未能找到涉事人，故此未能採取進一步行動。而漁護署會繼續加強巡邏郊野公園，包括曾非法展示大型直幅的涉案地點，並會不時檢討有關郊野公園的巡邏路線及次數。