【逃犯條例】飲食業10月生意額跌五成　張宇人：結業潮持續至明年

立法會飲食界議員張宇人出席電台節目時表示，因着持續數月的反修例示威風波，業界生意慘淡，「一殼眼淚」。他透露飲食業八月至九月份生意額下跌三成，十月份跌幅擴大至近五成；又指近兩個月已有200至300間食肆申請破產欠薪，六月至十月底大約400至500間食肆結業。

張宇人表示，業界生意慘淡，「一殼眼淚」，他透露飲食業八月至九月份生意額下跌三成，十月份跌幅擴大至近五成。（資料圖片／盧翊銘攝）

張宇人表示，一般食肆若打算結業就會叫他去光顧，「呢幾個月食到肥肥白白」，張形容今次危機比沙士時間嚴重得多，當年受影響時段是四至六月，「是飲食業最淡的三個月，今次六至十一月是飲食旺月，在最旺的月份跌5成生意，好大件事。」他又指，通常飲食界「好天搵埋落雨柴」，會用年尾生意份額補貼來年淡季的生意，若果社會衝突持續，預計明年三月時，會累計有一千間食肆倒閉。

李嘉誠基金會昨日(29日)表示，眼見飲食業困難每況愈下，為紓緩即時財困，第一期「應急錢」計劃先動用2億元支援飲食業。張宇人形容基金是「及時雨」，有利幫助小型食肆多撐幾個月，「希望日後生意會好轉，大家可以重新上路。」

張估計，目前香港飲食業中小微企約9000間，佔全港飲食業五成六，如果每間獲6萬元資助金額，估計基金可幫助3000多間食肆。