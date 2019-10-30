【逃犯條例】陳肇始指612示威　警於3間醫院拘5人　年齡22至29歲

早前坊間流傳指，公立醫院急症室電腦的急症室資訊系統設有「警方專用」版面。立法會議員郭家麒質詢政府是否知悉該系統，並查詢警方可否取得衞生署轄下診所和私家醫院的病人資料。 食衞局局長陳肇始透過書面回覆稱，急症室資訊系統為封閉系統，任何非醫管局人士無權登入瀏覽。醫管局已接納專責小組報告，並作出一系列改善措施，包括強制使用個人帳戶登入、加強帳戶使用情況的可追蹤性和問責性等；她又重申，衞生署轄下診所載有病人資料的電腦系統只供衞生署相關人員使用。除非獲得所需的法律授權，非衞生署人員無權使用或獲取相關系統所載的資料。 另外，她又透露，警方就6月12日示威，在3間醫院拘捕5人，年齡介乎22至29歲，涉及與暴動有關的罪行。

食衞局局長陳肇始稱，急症室資訊系統為封閉系統，任何非醫管局人士無權登入瀏覽，並強調公立醫院有既定機制處理執法人員索取病人資料的要求。

陳肇始又說，醫管局已接納專責小組報告，正在加強管制系統的登入，包括強制使用個人帳戶登入、加強帳戶使用情況的可追蹤性和問責性、與個人資料私隱專員公署合作，加強處理病人資料的政策及實務守則等等。

至於衞生署轄下診所和私家醫院，陳肇始稱，警方如有需要向醫院索取資料，需獲得病人當事人同意後，以書面形式向醫院提出請求或向法庭申請搜查令。她指，衞生署轄下診所載有的病人資料屬政府內聯網，除非獲得法律授權，非衞生署人員無權使用或獲取相關資料。

食衞局局長陳肇始稱，急症室資訊系統為封閉系統，任何非醫管局人士無權登入瀏覽。（資料圖片／張浩維攝）

另外，陳肇始透露，警方就6月12日示威，分別在伊利沙伯醫院、仁濟醫院及廣華醫院拘捕5人，年齡介乎22至29歲，涉及與暴動有關的罪行。