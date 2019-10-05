【禁蒙面法】醫管局關注防暴警持槍入屯門醫院　警指不影響運作

特首林鄭月娥昨日(4日)宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後各區出現示威行動，並演變成警民衝突；元朗一名便衣警員駕駛私家車駛經大馬路時，遇到示威者，期間他開槍擊中一名14歲示威者大腿，少年被送往屯門醫院治理。少年涉及參與暴動和襲警被捕，晚上一批防暴警員全副武裝到達屯門醫院守候。 醫管局回應指，已透過既定溝通機制聯絡警方表達關注，期望在不影響警方行動之餘，亦能將對醫院服務的影響減至最少。警方則回應稱，警員在醫院調查任何個案或進行任何行動時，並不會影響醫院運作和病人服務。 在戰地醫院服務多年的歐耀佳醫生指出，無國界醫生及紅十字國際委員會要求戰地醫院內不准有武裝，批評香港警方的做法「荒謬」和「無人性」，對院內所有醫護人員及病人也毫無保障。

防暴警察昨晚到屯門醫院戒備。(王譯揚攝)

中槍14歲少年昨晚被送到元朗博愛醫院，其後轉送到屯門醫院治理。他涉及參與暴動和襲警被捕。一批全副武裝的防暴警員手持長槍，在該院的大堂戒備。

醫管局發言人就事件回應稱，局方知悉警方在行動上的需要，同時了解到部份員工及病人，憂慮警方的行動有可能影響醫院運作和病人服務。因此，局方已透過既定溝通機制聯絡警方表達關注，期望不影響警方行動之餘，亦能將對醫院服務的影響減至最少。

警方則回應稱，因應昨晚的情況和根據風險評估，在區內不同地點部署警力，並重申在醫院調查任何個案或進行任何行動時，不會影響醫院運作和病人服務。

戰地醫生：戰地醫院內不得有任何武裝

在戰地醫院服務多年的歐耀佳醫生指出，無國界醫生及紅十字國際委員會要求戰地醫院內不准有任何武裝。因為當一方派別持武裝進入醫院，可能引起另一方跟隨其做法，從而在醫院內引發衝突，令其他病人及醫護人員陷入危險。即使在第三世界戰亂國家，所有軍人及警察等均須遵從此條例。

他理解平日軍裝警員不能隨意放下手槍，但認為全副武裝的警員進入醫院範圍實在「荒謬」和「無人性」，罔顧院內所有人的安全。

網傳少年中槍後有街坊協助。（網上圖片）