羅致光指至10月到校學前康復名額增至逾7千個　各區將增幼兒中心

財政司司長在本年度的《財政預算案》中宣布撥款200億元，以供政府在大約3年內購置物業，用作營辦幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心，以及到校學前康復服務等福利設施和服務。 勞工及福利局今日（30日）回覆立法會議員書面質詢時指，政府將在每區增設至少1間幼兒中心。而到校學前康復服務名額，已於今年10月增加至7,074個，由21間非政府機構營辦60支服務隊，為852間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心中有特殊需要的幼兒提供到校服務，整體服務使用率為93%。

民建聯立法會議員鄭泳舜提出書面質詢，要求政府提供全港間幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心、長者地區中心，以及到校學前康復服務單位的數目及使用率。（資料圖片）

民建聯立法會議員鄭泳舜於今日（30日）在立法會會議上提出書面質詢，要求政府提供全港間幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心、長者地區中心，以及到校學前康復服務單位的數目及使用率；他又質疑，政府計劃購置物業，以供每個區議會分區增設至少1間幼兒中心，此數目是否合乎政府所制定的比例，即每2萬人提供103個供3歲以下幼兒使用的名額。

到校學前康復服務名額增至7,074個

勞工及福利局局長羅致光書面回覆質詢指，現時全港資助日間幼兒中心有258間，而服務名額則為7,452個，平均使用率達70%；而資助長者日間護理中心則有78間，所提供服務名額共3,320個，平均使用率達96%；另外，津助長者鄰舍中心有169間，而津助長者地區中心則有41間。

至於到校學前康復服務，服務名額已於今年10月增加至7,074個，由21間非政府機構，營辦60支服務隊，為就讀852間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心有特殊需要的幼兒提供到校服務，整體服務使用率為93%。

勞工及福利局局長羅致光書面回覆立法會議員質詢時指，至於到校學前康復服務名額已於今年10月增加至7,074個。（資料圖片）

每區增1間幼兒中心 提升幼兒中心人手比例

至於政府將在每區增設至少1間幼兒中心，羅致光回覆指，有關的建議是考慮有急切需求的新增日間服務、地區概況、可提供合適處所的初步評估，及在指定地區已有規劃的福利設施項目的數量等因素而定的。政府亦擬於區內的發展項目，設立幼兒中心，例如在長沙灣通州街與東京街西交界處擬建的政府聯用辦公大樓、長順街的私人房屋發展計劃及在九龍城區的房屋發展項目，進一步增加區內資助託兒服務的名額，以期應對有關服務的殷切需求。

另外，在人手方面，政府會在符合法例最低要求之上，優化目前日間資助幼兒中心內合資格幼兒工作員的人手比例。由今年9月起，資助日間幼兒中心幼兒工作員照顧0至2歲以下幼兒的人手比例已由1:8名提升為1:6名；而照顧2至3歲以下幼兒則由1:14提升為1:11。

同時，為優化鄰里支援幼兒照顧計劃的服務質素，社署將由明年1月起給予營辦機構額外撥款，增加專業及支援人員，以加強社區保姆的訓練，並增加社區保姆的服務獎勵金，以鼓勵更多義工參與成為社區保姆。