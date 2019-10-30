【逃犯條例】記協指警用過份武力等求覆核　官集合同類申請一併審

香港記者協會早前申請司法覆核，指警方在近月的示威中故意妨礙傳媒採訪及向記者使用過度武力，要求法庭裁定警方未有履行憲制責任，配合傳媒採訪。案件今（30日）在高等法院作指示聆訊，法官指本案其中一個議題，是投訴警員未有展示警員編號。法官有意把該議題，與其他的同類案件，排期至明年3月27日一併審理。

記協主席楊健興亦有到法庭。(朱棨新攝)

申請人為香港記者協會，答辯人為警務處處長和律政司司長。

法官庭上指，記協提出3個議題，包括警方未有配合傳媒採訪、警員未有展示警員編號以及就警員的投訴機制，而後兩者的議題相近。同時，另外3宗投訴未有展示警員編號的相類案件，已排期至明年3月27日審理。法官指將會去信該案的訴訟各方，問是否同意與本案的第二和第三項議題，一併處理。

針對警員編號的申請數宗申請

被稱為「陳伯」的陳基裘、「長洲覆核王」郭卓堅和青年新政梁頌恆，以及拔萃女書院通識科男教師楊子俊，早前均有就「速龍小隊」未有展示警員編號申請司法覆核。根據司法機構網頁顯示，該三案已排期於明年3月27日審理。

法官又指，案件涉及逾百宗投訴，亦涉及事實爭議，法庭不可能審視每項指控。法官認為，法庭在審理案件時，會處理原則性問題，即裁定警方是否有憲制責任配合傳媒採訪，以及若警方有此責任，其配合的程度。

記協要求提供新機制資料

此外，警方早前表示試行新機制，部份警員身上配備印有「行動呼號」的白色卡片。記協要求答辯人提供新機制的資料。惟答辯人代表稱，是次聆訊不應該處理此議題，法官亦未有處理。

記協主席楊健興今亦有到法庭，他在庭外被問及會否擔心案件押後至明年3月才審理，記者在此期間的採訪活動會受影響，楊稱會尊重法庭的安排。

案件編號：HCAL 2915/2019