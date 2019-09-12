【逃犯條例】質疑速龍小隊未顯示警員編號屬違憲　受傷老師提覆核

在反《逃犯條例》修訂的示威中，警方的特別戰術小隊(俗稱「速龍小隊」)在制服上未有展示警員編號引起爭議。而在612金鐘衝突中，右眼中槍的老師楊子俊，今(12日)入稟高等法院申請司法覆核。他要求法庭頒令警方的做法屬違憲，要求所有「速龍小隊」的成員均要在制服上展示警員編號。他在入稟狀中批評，現時的做法令市民難以辨認非法使用武力的警員，影響對他們的調查。

申請人楊子俊612的清場行動中亦中槍受傷。(資料圖片)

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申請人為楊子俊，答辯人為警務處處長。

入稟文件透露，反修訂示威者於本年6月12日，在金鐘政總和立法會外示威佔路，要求政府撤回修訂。警方和示威者在下午爆發衝突，警員並進行清場。「速龍小隊」亦被調派參與清場，但其成員的制服上沒有展示警員編號。

公眾關注是否使用過分武力

楊指出，清場時警方的行動，尤其是「速龍小隊」的行動，引起公眾關注他們是否使用過分、甚至是非法的武力，沒有理會前線示威者和現場記者的安全，如警員在未有發出警告下，向人群發射橡膠子彈。楊亦於當天下午疑被「速龍小隊」的成員射中，被送院救治。

警方承認號碼被遮不理想

保安局局長李家超曾公開表示，速龍小隊「工作服既設計係無位置用作展示警員編號」。惟楊質疑，在本年6月9日的清場行動，甚至612早上，速龍小隊制服上展示徽章，當中包括警員編號。而警方在記者會解釋，因警員被「起底」的情況非常嚴重，所以暫以速龍小隊頭盔上的編號識別警員身份。惟警方在記者會上承認，編號有時會被遮蓋，「係唔理想」。

令受害人難辨認涉事警員

楊認為，警方現時的做法是違反《香港人權法》和《政治權利國際公約》。楊引述多個歐洲的個案，指出若有人投訴遭警員不合法對待後，當局應作出有效的調查，並識別犯案人士的身份。惟現時警方明知不展示警員號碼，會令受害者或證人難以辨認涉事警員，影響調查的有效性。調查時，當局或需花費更多努力去找出涉事警員。楊指出，以頭盔上的編號作識別，並不應被視為恰當的替代方法。

速龍小隊有機會與市民接觸

楊承認，《警察通例》中未有列明警員制服上需展示警員編號，如爆炸品處理課警員的制服，不需要展示警員編號。惟楊認為該些警員不需和公眾聯絡，但速龍小隊會與公眾接觸，考慮到《警察通例》的內容和目的，通例明顯要求警員向公眾提供足夠的資料，即警員號編，以作識示。

楊因此要求，警方容許速龍小隊不展示警員編號的決定，屬不合法和違憲，並要求所有「速龍小隊」的成員，均要在制服上展示警員編號

案件編號：HACL2671/2019