【萬聖節】蘭桂坊周四晚實施特別安排　附近道路最早下午2時封閉

明天（31日）是萬聖節，警方將由明日至後日在中區蘭桂坊實施特別交通安排，方便市民慶祝萬聖節。有網民亦發起，明晚舉行面具派對，由維園遊行至中環表達訴求。

警方於今日（30日）公布，介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街、蘭桂坊、榮華里及和安里將將於明日（31日）下午2時至後日（1日）上午6時封閉。而位於士丹利街近德己立街、安蘭街、介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街及上亞厘畢道的路旁停車位將於明日（31日）晚上7時至後日（1日）上午6時暫停使用。