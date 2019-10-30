【萬聖節】蘭桂坊周四晚實施特別安排　附近道路最早下午2時封閉

撰文：侯彩琳
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明天（31日）是萬聖節，警方將由明日至後日在中區蘭桂坊實施特別交通安排，方便市民慶祝萬聖節。有網民亦發起，明晚舉行面具派對，由維園遊行至中環表達訴求。
警方於今日（30日）公布，介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街、蘭桂坊、榮華里及和安里將將於明日（31日）下午2時至後日（1日）上午6時封閉。而位於士丹利街近德己立街、安蘭街、介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街及上亞厘畢道的路旁停車位將於明日（31日）晚上7時至後日（1日）上午6時暫停使用。
往年有不少市民在萬聖節到蘭桂坊慶祝。（資料圖片）
警方宣布，下列道路將於明日（31日）下午2時至後日（1日）上午6時封閉：
介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街；
蘭桂坊；
榮華里；
和安里。
另外，視乎人潮情況，下列道路或於明日（31日）晚上7時至後日（1日）上午6時封閉：
介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；
介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；
介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街；
介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；
介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中；
介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；
安蘭街；
介乎花園道與雪廠街的下亞厘畢道；及
介乎上亞厘畢道與下亞厘畢道的未命名道路。
往年有不少市民在萬聖節到蘭桂坊慶祝。（資料圖片）
同時，下列道路的所有路旁停車位將於明日（31日）下午2時至後日（1日）上午6時暫停使用：
士丹利街近德己立街；
安蘭街；
介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街；及
上亞厘畢道。
所有違例停泊的車輛將會在不作任何警告的情況下被拖走或被多次票控，警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施上述交通安排。