【逃犯條例】網民發起萬聖節面具遊行　警方：有需要時封路

禁蒙面法生效近一個月，但反對修訂《逃犯條例》風波仍未平息。萬聖節將至，有網民發起本月31日晚上到中環蘭桂坊舉行「全民面具日」。警方今日（29日）表示，得悉有團體在網上呼籲於本月31日萬聖節當晚舉辦集會及遊行，由銅鑼灣維多利亞公園遊行至中環一帶， 警方指港島一帶當晚可能出現大量堵塞道路事件，呼籲市民應盡量避免到有危險的地方。警方亦會在有需要時封閉部份道路，希望市民體諒及配合警方行動安排。

禁蒙面法生效近一個月，但反對修訂《逃犯條例》風波仍未平息。（資料圖片）

有網民發起於萬聖節當日於蘭桂坊舉行「全民面具日」，並呼籲市民帶同一枝白花，晚上7時半於維園集合，行至蘭桂坊，預計9時散去。警方表示，基於過去經驗，有關未經批准集結會大大增加公共安全及公共秩序的風險。警方已提醒當區店舖加強留意，並在有需要時提早關門，以配合警方行動，保障生命及財產安全。

警：有需要時會封路

警方又稱，因應萬聖節當晚情況，天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環一帶有可能出現大量堵塞道路事件，威脅公共秩序及破壞社會安寧，警方呼籲市民應盡量避免到有危險的地方。警方亦會在有需要時封閉部份道路，希望市民體諒及配合警方行動安排。警方又呼籲，任何團體如計劃舉辦任何活動，應盡早與警方聯絡及協商。