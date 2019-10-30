【逃犯條例】淘寶售「光頭警長」模型　仿葵涌警署外持散彈槍

在7.30葵涌警署外衝突中舉槍的警署警長劉澤基，近期以「光頭警長」名號在內地走紅。有廠商推出了「光頭警長」的迷你模型，在內地大型網購平台淘寶出售，並以他當晚手持雷明登870泵動式散彈槍作警示的場景為藍本，公仔造型的港警制服、護甲及肩章幾可亂真，整個系列並配有「衝鋒隊」（EU）當值時佩戴的貝雷帽及胡椒噴霧等防暴裝備模型。據廠商資料，「官方定價」需399元人民幣，現接受預訂，料明年出貨。 就有關產品製作是否獲得警方授權等，《香港01》正向警方查詢。

「官方定價」399元人民幣 明年出貨

有淘寶商發售香港EU（衝鋒隊）「光頭警長」模型，為1:6比例、關節可動的人偶模型，「官方定價」需399元人民幣，現接受支付50元人民幣預訂，今年12底會截單，料明年出貨。有關出售頁面無提及劉澤基的名字，據淘寶商貼出的廠家展示圖，「光頭警長」模型的造型，與香港警隊制服幾近一致，包括衝鋒隊佩戴載有警徽的貝雷帽，時沙的白色恤衫、肩章等。

【相關產品展示圖】

+ 6 + 5 + 4

警務處徽章受《版權條例》商標條例》保障

「光頭警長」系列有多項細微配件，如「戰術手套手」、「警服」、「手槍子彈袋」、「大瓶小瓶胡椒噴劑」、「左輪槍」、「散彈槍」、「手銬」、「警棍」等。目前已有28人收藏該項產品資料。翻查該淘寶商，以往都曾出售以香港警隊為藍本的模型，如機場特警的模型散件。

據資料，各紀律部隊徽章的版權屬港府擁有，香港警務處徽章受香港法例第528章《版權條例》及第559章《商標條例》所保障，警隊徽章為已註冊為商標。就上述有關產品製作是否獲得警方授權等，《香港01》正向警方查詢。