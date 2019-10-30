深水埗祟真小學爆甲型流感涉20學生　現全部情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，位於深水埗的祟真小學暨幼稚園爆發甲型流感個案，涉及14男6女，年齡介乎6至10歲。全部人均已求醫，其中一人曾於養和醫院留醫，經治療後已出院。現時全部病人情況穩定。署方呼籲社會各界提高警覺並及早接種疫苗，預防流感。

一男童需養和醫院留醫

祟真小學暨幼稚園爆發甲型流感，個案涉及14男6女，年齡介乎6至10歲。他們自本月19日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛。全部人均已求醫，其中18人向私家醫生求醫，1名6歲男童在瑪嘉烈醫院急症室求醫，1名9歲男童曾於養和醫院留醫，經治療後已出院。所有病人現時情況穩定。曾留院學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

衞生防護中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課，直至退燒後48小時。中心亦提醒學校，按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

發言人補充，雖然現時本地季節性流感的整體活躍程度處於低水平，市民仍需及早接種季節性流感疫苗，以保障個人健康，應對冬季流感季節。