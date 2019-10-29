【冬季流感】疫苗接種首擴展至幼稚園　家長免卻辛苦：唔使再撲針

去年冬季流感肆虐，幼童染病情況尤為嚴重，全港300多間幼稚園一度停課，提早放農曆新年假期。今年冬季流感高峰期料年底開始，為減低爆發風險，本年度季節性流感疫苗學校外展首次擴展至幼稚園，由10月9日開始接種。 有安排子女接種流感針的家長坦言，去年的流感疫苗供應緊張，「搵咗3間先有1間有針。」他們表示衞生署安排到校打針令家長方便很多。亦有家長因計劃免費及屬於到校打針，首次帶子女接種流感疫苗。 香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，幼稚園及幼兒中心是流感大爆發的高危地點，表示「衞生署針對幼稚園打流感針係好好嘅措施。」

荃威幼稚園於上周六（26日）為學生接種四價流感疫苗。（高仲明攝）

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衞生署表示，現時有432間小學及711間幼稚園和幼兒中心報名參加外展接種計劃，超過全港幼稚園及小學數目的65%。

荃威幼稚園於上周六（26日）早上為學生接種四價流感疫苗。校長張如卉透露，有過百名學生到校打針，接種率超過七成。

家長：去年「撲針」困難 到校打針方便得多

謝太太表示，兒子正就讀荃威幼稚園K3，去年到私家診所打流感針，疫苗供應十分緊張。「未必即時有針，需要一早預約。」她認為醫療機構到校打針能準確預備針數，對家長十分方便，能確保孩子在10月完成接種。另一家長袁先生稱，「上年幫個仔撲針都幾辛苦。搵咗3間先有1間有針，仲要嗰間定價比較貴，要俾多幾十蚊。」他對今年的到校打針計劃感滿意，「覺得好好，仲要免費，幾十蚊都慳返。」

謝太太表示，兒子正就讀K3，去年到私家診所打針，疫苗供應十分緊張。（李恩慈攝）

因為到校打針 有家長首度安排兒子接種

家長蔡先生說，正就讀K3的兒子一向身體健康，沒有經歷過大病；而他去年亦擔心疫苗質量有問題，故一直沒有為兒子注射流感針。今年的外展計劃擴展至幼稚園，蔡先生首次積極帶兒子打針，「如果叫佢出去打針，佢會唔肯，但成班同學一齊就無咁驚，有動力去打。」 他讚揚計劃「非常之好，希望年年都有。」

張翠芬稱，衞生署給予校方的指引清晰，校方與家長及醫療機構亦有清楚溝通，整個流感疫苗注射流程順暢。（圖為荃威幼稚園／高仲明攝）

張煊昌幼稚園去年爆流感 首批停課 校長：今年八成學生有打針

香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園校長張翠芬表示，今年該校有約400名學生在校打針，佔全體學生的八成。該幼稚園去年的流感爆發情況嚴重，屬首批停課的學校。張說，今年接種疫苗的學生比例高，期望流感爆發情況能大大改善。

張翠芬稱，衞生署給予校方的指引清晰，校方與家長及醫療機構亦有清楚溝通，整個流感疫苗注射流程順暢。她續說，由於打針學生人數眾多，同事需要處理大量行政工作，如收集家長同意書等，難免會加重工作量。她建議衞生署明年讓學生重用今年派發的醫療卡，免卻重新收集學生資料的工序。

上周共33人患流感樣疾病 季節性流感病毒陽性率1.47%

衞生防護中心公布，截至10月19日的一周，季節性流感病毒陽性百分比為 1.47%，低於 10.3%的基線水平；全港錄得 4 宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉及一間幼稚園及一間小學，共影響21人。

而由10月20日至23日，中心錄得8宗流感樣疾病爆發的報告，涉及2間幼稚園、5間小學及1間殘疾人士發舍，共影響 33 人。

許樹昌相信到校注射疫苗有效令更多家長帶小朋友打流感針。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：幼稚園屬流感高危地點 到校打針安排合適

中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，一般流感高峰期為1月至3月，「醫生唔係水晶球」，暫時未能預測哪種流感將肆虐。他補充，H3N2型流感在今年的澳洲冬季流感爆發嚴重，而香港與澳洲兩地交通頻繁，指出該種流感有機會在本地散播。

許樹昌又稱，幼稚園及幼兒中心是流感大爆發的高危地點，「因為小朋友衞生習慣比較差，玩到成地口水，同學仔之間又攬又錫，好容易傳染。」他相信到校注射疫苗有效令更多家長為小朋友打流感針，表示「衞生署針對幼稚園打流感針係好好、合適嘅措施。」